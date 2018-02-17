Presidente do Irã diz que vai aderir a compromissos do acordo nuclear

Hassan Rouhani Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, declarou neste sábado que vai aderir aos compromissos incluídos no acordo nuclear internacional de 2015, assinado com seis potências mundiais para limitar o polêmico programa nuclear do país, mesmo que os Estados Unidos saiam do acordo.

"Vamos aderir aos nossos compromissos assumidos", disse Rouhani em um evento em Nova Délhi, na Índia. "Depois de assinar o contrato, barganhar com isso é ridículo".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha pressionando por mudanças no acordo, o que permitiria que as sanções contra a República Islâmica fossem suspensas.