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Contrato

Presidente do Irã diz que vai aderir a compromissos do acordo nuclear

'Depois de assinar o contrato, barganhar com isso é ridículo', afirmou Rouhani
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2018 às 19:15

Publicado em 17 de Fevereiro de 2018 às 19:15

Hassan Rouhani Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente do Irã, Hassan Rouhani, declarou neste sábado que vai aderir aos compromissos incluídos no acordo nuclear internacional de 2015, assinado com seis potências mundiais para limitar o polêmico programa nuclear do país, mesmo que os Estados Unidos saiam do acordo.
"Vamos aderir aos nossos compromissos assumidos", disse Rouhani em um evento em Nova Délhi, na Índia. "Depois de assinar o contrato, barganhar com isso é ridículo".
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha pressionando por mudanças no acordo, o que permitiria que as sanções contra a República Islâmica fossem suspensas.
Rouhani, que está em uma visita oficial de três dias, criticou fortemente a administração de Trump pelo reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel. Ele pediu ainda aos muçulmanos que apoiem a causa palestina.

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