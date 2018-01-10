Postar foto de filhos sem autorização gera multa na Itália

Os pais devem ter cuidado com a empolgação na hora de publicar imagens com os filhos na internet Crédito: Divulgação

Pais que publicam fotos de seus filhos nas redes sociais podem ser punidos com uma multa de até 10 mil euros (o equivalente a quase R$ 40 mil) na Itália, de acordo com uma sentença estabelecida por um tribunal de Roma.

Um curioso caso ganhou destaque na imprensa italiana nesta semana, quando um adolescente de 16 anos abriu um processo contra sua mãe, que postava fotos dele pela web sem consentimento. A sentença saiu em 23 de dezembro do ano passado.

Um juiz de um Tribunal de Roma se baseou no artigo 96 da lei dos Direitos do Autor na Itália, que diz que "uma pessoa não pode ser exposta, ou ter seu retrato divulgado, sem consentimento, salvo exceções." Além disso, a constituição determina que os menores de idade possuem tutela reforçada.

O tribunal determinou que a mulher deveria excluir as imagens do filho e, caso voltasse a publicar qualquer conteúdo sem autorização do jovem, será multada em 10 mil euros. Esse não é o primeiro caso de pais que violam a privacidade dos filhos na Itália e vira processo na Justiça.