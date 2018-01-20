Post de dono de hotel vira pesadelo para youtuber

A youtuber Elle Darby Crédito: Reprodução

O que era para ser só mais um procedimento padrão em sua atividade como youtuber virou um pesadelo para a inglesa Elle Darby, de 22 anos. A jovem, que tem cerca de 90 mil seguidores na plataforma de vídeos e mais 76 mil no Instagram, iria viajar a Dublin, na Irlanda, e sugeriu ao dono do hotel em que planejava se hospedar que fizessem uma permuta: Elle e seu namorado não pagariam nada por sua hospedagem de 5 noites e, em troca, o hotel ganharia um vídeo de divulgação em suas redes sociais.

O que a influenciadora digital não esperava era que Paul Stenson, dono do estabelecimento, responderia publicamente a seu e-mail na página do Facebook do hotel.

Querida influenciadora. Obrigado por sua mensagem em busca de hospedagem gratuita em troca de publicidade. É necessário ter bolas para enviar um e-mail como esse, mas não muito respeito próprio e dignidade. Se lhe permitisse dormir aqui em troca de sair em um vídeo, quem iria pagar as pessoas que cuidam de você?, questionou.

O empresário segue fazendo perguntas na mesma linha, questionando a youtuber sobre quem pagará as camareiras que limpam o quarto e servem o café da manhã, e quem seria responsável pela conta de luz durante sua estadia. Talvez eu devesse dizer a meu pessoal que apareçam no seu vídeo em vez de pagar pelo trabalho que fazem enquanto você estiver aqui ironizou. Meus melhores cumprimentos, mas a resposta é não.