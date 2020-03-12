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Medo do coronavírus

Portugueses e espanhóis lotam supermercados e esgotam papel higiênico

Com quase 3.000 doentes confirmados e mais de 80 mortes, os espanhóis já temem uma quarentena generalizada, a exemplo do que acontece agora na Itália. Nos últimos dois dias, de Norte a Sul do país, a população foi às compras

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:24
Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay
O avanço dos casos do novo coronavírus em Portugal e na Espanha provocou uma verdadeira corrida aos supermercados. Cidadãos dos dois países apressaram-se para estocar comida, água mineral e, principalmente, rolos e mais rolos de papel higiênico.
Com quase 3.000 doentes confirmados e mais de 80 mortes, os espanhóis já temem uma quarentena generalizada, a exemplo do que acontece agora na Itália. Nos últimos dois dias, de Norte a Sul do país, a população foi às compras.
Alimentos enlatados, massas e biscoitos desapareceram com rapidez das prateleiras. Em Madri e em outras cidades, mercados tiveram de fechar as portas devido à falta de mercadorias.
Recorrer às compras online também não tem sido uma opção segura os espanhóis. Os sites de várias redes de supermercado colapsaram pela quantidade simultânea de acesso e os estoques de gêneros essenciais também está baixo.

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Em Portugal, onde por enquanto há 78 casos confirmados e nenhuma morte por covid-19, a situação nos supermercados é menos dramática, mas já se nota desabastecimento de várias mercadorias, como comidas enlatadas e água mineral.
Os portugueses também estão esgotando os estoques de papel higiênico. Em vários bairros de Lisboa, os rolos desapareceram das prateleiras.
A reportagem visitou, na manhã desta quinta-feira (12), cinco supermercados no bairro de Alcântara. Em todos eles, o produto estava esgotado. Segundo funcionários, diante da escassez do produto, já há quem esteja estocando rolos de papel toalha e pacotes de guardanapo.
Ao se deparar com as prateleiras vazias, a arquiteta portuguesa Joana Freitas, 47, criticou a postura dos compatriotas.

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"É uma absoluta falta de civismo. Estas pessoas [que estocam comida e papel higiênico] não pensam no próximo. Também não percebo a razão de comprarem tanta água em garrafa [em Portugal, a água da torneira é potável em todo o país]. Parece que estão à espera do apocalipse", comentou.
As farmácias também tiveram aumento na procura, e muitas delas estão com falta de medicamentos básicos para febre e dor de cabeça.
A APED (Associação Portuguesa de Empresa de Distribuição) confirma o aumento da demanda, mas diz que, por enquanto, a situação está sob controle e sendo monitorada.
No comando da estratégia portuguesa de enfrentamento ao covid-19, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, pediu moderação.
"Não devemos chegar a este ponto. Quanto mais não seja, que se recorra à horta do amigo. Não açambarquem!", disse, durante audiência no Parlamento.

PRAIAS LOTADAS PREOCUPAM

Enquanto alguns portugueses corriam aos supermercados, outros resolveram aproveitar o calor fora de época na praia.
Com praticamente todas as universidades da região de Lisboa fechadas e várias escolas sem aulas, muitos jovens lotaram as areias da região de Cascais e da Costa da Caparica, na grande Lisboa, contrariando a orientação de evitar aglomerações.

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As imagens das praias lisboetas apinhadas de gente correram o mundo e renderam uma série de memes quanto à suposta falta de preocupação lusitana frente aos efeitos do novo coronavírus.
A Câmara Municipal de Cascais (equivalente à Prefeitura) alertou nesta quinta-feira (12) que pode vir a interditar as praias da região caso a situação de saúde pública se deteriore. Por enquanto, já há "equipes desmobilizadoras" tentando convencer os banhistas a voltarem para casa.
Por todo o país, no entanto, eventos seguem sendo cancelados ou adiados. Jogos do campeonato português de futebol acontecerão a portas fechadas.

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