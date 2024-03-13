Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Por que os EUA querem proibir o TikTok em projeto que avançou na Câmara
BBC Brasil

Por que os EUA querem proibir o TikTok em projeto que avançou na Câmara

Plano prevê que a empresa dona da plataforma será obrigada a vendê-la se quiser continuar operando no território americano

Publicado em 13 de Março de 2024 às 14:36

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

13 mar 2024 às 14:36
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
O aplicativo de vídeos TikTok é extremamente popular entre os jovens ao redor do mundo.
Dependendo da idade e do local em que vivem, alguns usuários podem transmitir ao vivo conteúdo em vídeo para seus seguidores, além de apoiar seus criadores favoritos com presentes digitais ou assinaturas.
A TikTok Shop, a loja online dedicada da plataforma, permite que os usuários comprem produtos, incluindo aqueles apresentados nos vídeos dos criadores.
Desde o início de 2019, o TikTok frequentemente lidera as tabelas de downloads de aplicativos.
Segundo a Sensor Tower, que monitora o desempenho de empresas de mídia social, ele disputou com o Instagram para ser o aplicativo mais baixado do mundo ao longo de 2023.
O TikTok atingiu 150 milhões de usuários mensais ativos nos Estados Unidos em março de 2023.

Como o TikTok ficou tão popular?

No entanto, por muitos anos, a empresa chinesa que o possui enfrentou questões relacionadas à segurança dos dados dos usuários e suas conexões com o governo em Pequim.
Políticos dos Estados Unidos estão debatendo uma legislação que obrigaria a empresa-mãe do TikTok a vender o aplicativo, mas o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o projeto de lei, mesmo tendo apoiado anteriormente uma proibição.
O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados na tarde desta quarta-feira (13/3), mas ainda depende de aprovação no Senado.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Políticos e reguladores ao redor do mundo estão preocupados com os proprietários chineses do TikTok, apesar de tentativas coordenadas para convencê-los de que o aplicativo é seguro.
Assim como muitos outros aplicativos de mídia social, o TikTok coleta dados dos usuários, mas enfrentou escrutínio adicional sobre a quantidade que reúne e quem pode acessá-la.
Em especial, críticos temem que as informações possam cair nas mãos do governo chinês - algo que o TikTok e a ByteDance negaram veementemente que poderia ocorrer.
No final de 2022, uma jornalista do Reino Unido descobriu que estava sendo rastreada através da conta de seu gato.
E, em 2023, várias instituições - incluindo o governo e o Parlamento do Reino Unido, a União Europeia e a Casa Branca dos Estados Unidos - proibiram funcionários de usar o aplicativo em telefones de trabalho.
O TikTok tem buscado repetidamente se distanciar de seus proprietários chineses e tentou tranquilizar reguladores com iniciativas como o "Projeto Clover", que começou a armazenar dados de usuários europeus localmente.
O projeto que teve a primeira aprovação nos Estados Unidos, com apoio de ambos os principais partidos, prevê regras para lidar com empresas controladas "por um adversário estrangeiro".
Se bem-sucedido, exigiria que a ByteDance vendesse o TikTok em seis meses, ou enfrentaria uma proibição nas lojas de aplicativos e plataformas de hospedagem web dos EUA.
O presidente Joe Biden afirma que assinará o projeto de lei se ele chegar à sua mesa.
Isso segue esforços anteriores das autoridades americanas para limitar o acesso ao aplicativo, citando riscos à segurança nacional.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou sem sucesso proibir o aplicativo quando estava na Casa Branca em 2020. No entanto, o Sr. Trump, que espera ser o candidato republicano para a eleição presidencial de 2024, criticou o novo projeto de lei, afirmando que restringir o TikTok beneficiaria injustamente o Facebook.
Imagem BBC Brasil
Executivo-chefe do TikTok, Shou Zi Chew, estudou em Harvard e foi estagiário no Facebook Crédito: Getty Images

A quem pertence o TikTok?

O TikTok é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, fundada em 2012.
A empresa sediada em Pequim está registrada nas Ilhas Cayman e possui escritórios em toda a Europa e nos Estados Unidos.
Além disso, ela é proprietária do software de edição de vídeos CapCut, bem como de diversos outros aplicativos disponíveis apenas na China continental, incluindo o Douyin, uma versão chinesa do TikTok.
O empresário de Singapura, Shou Zi Chew, é o atual diretor-executivo da plataforma, embora alguns analistas acreditem que o fundador da ByteDance, Zhang Yiming, tome muitas decisões estratégicas importantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados