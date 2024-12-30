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Mundo

Por que o Japão tem 9 milhões de casas abandonadas

Terremotos e crise demográfica profunda ajudam a explicar fenômeno.

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 07:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 dez 2024 às 07:44
Enquanto o preço de imóveis novos e velhos dispara em grandes metrópoles globais, o mercado imobiliário do Japão tem uma característica curiosa: casas são como carros, ou seja, quanto mais tempo você as tem, menos elas valem.
Por trás disso estão peculiaridades do Japão, como os terremotos, e uma crise demográfica profunda.
Mas alguns titokers estão tentando trazer essas casas de volta à vida.
Neste vídeo, o repórter Shin Suzuki como é morar nas akiyas, as casas abandonadas do Japão, e por que elas chegaram a um número recorde.

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