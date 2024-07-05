Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Por que o Japão só vai parar de usar disquetes em 2024
Ainda se usa?

Por que o Japão só vai parar de usar disquetes em 2024

Até o mês passado, as pessoas ainda eram solicitadas a enviar documentos ao governo usando estes dispositivos de armazenamento ultrapassados.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 jul 2024 às 12:52

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 12:52

Imagem BBC Brasil
Os disquetes saíram de moda na década de 1990, à medida que soluções de armazenamento mais eficientes foram criadas Crédito: Getty Images
Demorou, mas o Japão finalmente disse adeus aos disquetes.
Até o mês passado, ainda se exigia que pessoas enviassem documentos ao governo usando dispositivos de armazenamento ultrapassados, com mais de mil regulamentações exigindo seu uso.
Mas estas regras foram finalmente eliminadas, segundo o ministro de Assuntos Digitais, Taro Kono.
Em 2021, Kono "declarou guerra" aos disquetes. E, na quarta-feira (3/7), quase três anos depois, ele anunciou: "Vencemos a guerra contra os disquetes!"
Kano estabeleceu como meta eliminar a tecnologia obsoleta desde que foi nomeado para o cargo. Ele também havia dito anteriormente que iria "se livrar do aparelho de fax".
Outrora visto como uma potência tecnológica, o Japão ficou para trás na onda global de transformação digital dos últimos anos, devido a uma profunda resistência à mudança.
Por exemplo, os locais de trabalho continuaram favorecendo os aparelhos de fax em vez dos e-mails — planos anteriores para remover estes aparelhos dos escritórios públicos foram cancelados devido à resistência.
O anúncio foi amplamente discutido nas redes sociais japonesas — um usuário do X (antigo Twitter) chamou os disquetes de "símbolo de uma gestão anacrônica".
"O governo ainda usa disquetes? Isso é tão ultrapassado... Acho que está cheio de pessoas idosas", dizia outro comentário no X.
Outras postagens foram mais nostálgicas. "Me pergunto se os disquetes vão começar a aparecer em sites de leilão", escreveu um usuário.
Criados na década de 1960, os dispositivos quadrados saíram de moda na década de 1990, à medida que soluções de armazenamento mais eficientes foram criadas.
Um disquete de 3,5 polegadas (3 ½) é capaz de armazenar até 1,44 MB de dados. Seriam necessário mais de 22 mil destes discos para replicar um pendrive que armazena 32 GB de informação.
A Sony, última fabricante de disquetes, encerrou sua produção em 2011.
Imagem BBC Brasil
Visto como potência tecnológica, Japão tem ficado para trás em algumas áreas por conta da resistência à mudança Crédito: Getty Images
Como parte da campanha tardia para digitalizar sua burocracia, o Japão lançou uma Agência Digital em setembro de 2021, liderada por Kono. Mas as tentativas do Japão para se tornar digital podem não ser tão simples na prática. Muitas empresas japonesas ainda exigem que os documentos oficiais sejam endossados ​​com carimbos que equivalem a uma assinatura oficial, chamados hanko, apesar dos esforços do governo para eliminá-los gradualmente.
As pessoas estão desapegando destes carimbos muito lentamente, segundo o jornal local The Japan Times. E só em 2019 que o último fornecedor de pager do país fechou seu negócio. O último assinante privado do serviço explicou que era o método de comunicação preferido da mãe idosa.

Veja Também

Documentário BBC: Paramédicos testemunham o horror da guerra entre Israel e o Hamas

BBC entra em um dos maiores túneis do Hamas descobertos por Israel até agora

Investigação BBC: os apps de empréstimos instantâneos que roubam dados pessoais e chantageiam clientes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados