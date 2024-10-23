Por que há corrida na África por lançamento de satélites

O primeiro satélite do Senegal pegou carona em um lançamento da SpaceX em agosto Crédito: SpaceX

Um por um, os satélites — cada um deles incrustado com uma miscelânea de painéis solares e outros aparelhos — se separaram de sua nave-mãe.

Eles haviam decolado da Terra apenas uma hora antes, em 16 de agosto.

Os 116 satélites a bordo do veículo de lançamento foram projetados e construídos principalmente por nações e empresas já bastante conhecidos no ramo espacial — mas um deles era diferente.

Era o primeiro satélite desenvolvido pelo Senegal.

Um pequeno satélite do tipo CubeSat, nomeado GaindeSAT-1A, permitirá a observação da Terra e facilitará as telecomunicações.

O presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, disse que o lançamento era um grande passo em direção à "soberania tecnológica".

O custo de lançamento de satélites caiu significativamente nos últimos anos, explica Kwaku Sumah, fundador e diretor administrativo da Spacehubs Africa, uma consultoria espacial.

"Essa redução no custo abriu o mercado", ele aponta.

"Essas nações menores... agora têm a oportunidade de se envolver."

'Redução no custo abriu o mercado', diz Kwaku Sumah Crédito: Arquivo pessoal

Até o momento, 17 países africanos colocaram mais de 60 satélites em órbita.

Além de Senegal, Djibuti e Zimbábue também viram seus primeiros satélites se tornarem operacionais nos últimos 12 meses. Espera-se que dezenas de outros satélites africanos entrem em órbita nos próximos anos.

Entretanto, o continente não tem hoje instalações de lançamento espacial próprias.

E países poderosos em outras partes do mundo estão, sem dúvida, usando programas espaciais que estão surgindo na África como um meio para construir relações internacionais e afirmar seu domínio geopolítico de forma mais ampla.

Mais nações africanas podem traçar seu próprio caminho para a órbita — e além?

"É importante que os países africanos tenham seus próprios satélites", defende Sumah, argumentando que esse tipo de projeto traz maior controle sobre a tecnologia e acesso mais fácil aos dados de satélite.

Essas informações podem ajudar os africanos a monitorar plantações, detectar ameaças trazidas por condições climáticas extremas, como enchentes, e melhorar as telecomunicações em áreas remotas, acrescenta ele.

Mas desbravar o espaço ainda é visto como "algo para a elite" na África, diz Jessie Ndaba, cofundadora e diretora administrativa da Astrofica Technologies, uma empresa de tecnologia espacial na África do Sul que projeta satélites.

No geral, os negócios de sua empresa continuam "muito lentos", desabafa a jovem.

Dada a enorme ameaça que as mudanças climáticas representam para o continente, a tecnologia espacial deve ser usada para monitorar alimentos e recursos, ela sugere.

Uma corrida espacial africana para chegar à Lua ou a Marte, por outro lado, não seria útil: "Temos que olhar para os desafios que temos na África e encontrar maneiras de resolvê-los."

Para Sarah Kimani, do Departamento Meteorológico do Quênia, os satélites se mostraram inestimáveis ​​para ajudar especialistas como ela a rastrear condições climáticas perigosas.

Ela se lembra de ter usado dados fornecidos pela Eumetsat, uma agência europeia de satélites, para monitorar uma grande tempestade de poeira em março.

"Conseguimos localizar a direção dessa tempestade de poeira", lembra.

O Quênia se beneficiaria de ter mais satélites próprios, diz Sarah Kimani Crédito: Arquivo pessoal

Ainda este ano, ela e seus colegas começarão a receber dados de última geração da Eumetsat, o que permitirá o monitoramento de incêndios florestais e raios, entre outros.

"Isso nos ajudará a melhorar nossos sistemas de alerta precoce", diz Kimani.

As mudanças climáticas trazem ameaças que podem surgir rapidamente — de grandes tempestades a secas extremas.

"A intensidade desses perigos está mudando", afirma Kimani, destacando por exemplo a utilidade de dados de satélite que podem ser atualizados a cada cinco minutos.

Ela também argumenta que o Quênia — que colocou seu primeiro satélite operacional de observação da Terra em órbita no ano passado — se beneficiaria muito se tivesse mais satélites e espaçonaves.

Assim como outros países africanos em geral.

"Só a África entende suas próprias necessidades", diz Kimani.

Atualmente, muitas nações africanas com programas espaciais novos dependem de tecnologia e especialistas estrangeiros, diz Temidayo Oniosun, diretor administrativo da consultoria especializada Space in Africa.

Alguns países enviam estudantes e engenheiros para o exterior para adquirir conhecimento em tecnologia espacial.

"O problema é que, quando eles voltam, não há laboratório, nenhuma instalação para eles", aponta Oniosun.

O novo satélite do Senegal foi construído por técnicos senegaleses. Embora não queiramos diminuir essa conquista significativa, vale a pena notar que o desenvolvimento do satélite aconteceu em parceria com uma universidade francesa, e que a espaçonave foi lançada junto com um foguete SpaceX na Califórnia, EUA.

A Etiópia espera que seus projetos espaciais ajudem na agricultura e no combate à seca Crédito: Getty Images

Europa, China e EUA se juntaram nos últimos tempos a vários programas espaciais africanos.

Isso ajuda a impulsionar a tecnologia africana, mas também serve como uma "ferramenta diplomática sensível", diz Oniosun.

Isso o deixa "um pouco preocupado", ele admite.

Analistas já sugeriram que os programas espaciais africanos não se restringem a levar essas nações ao espaço — eles também são, em partes, arenas onde alguns dos países mais poderosos do mundo competem entre si.

Já Sumah está otimista sobre a situação.

"Podemos jogar esses diferentes poderes uns contra os outros para obter os melhores negócios", diz ele.

Tanto os EUA quanto a China consideraram as implicações "estratégicas" de se envolver em projetos espaciais africanos, diz Julie Klinger, da Universidade de Delaware.

"Isso traz consigo uma necessidade cada vez maior de atualizar tratados e estratégias globais em torno da manutenção de um ambiente espacial pacífico e administrável", acrescenta ela.

Mas também há oportunidades. Klinger observa que lançamentos a partir de regiões equatoriais podem não exigir tanto combustível — e por isso bases espaciais africanas poderiam ter um papel importante a desempenhar nas próximas décadas.

Por isso, o Centro Espacial Luigi Broglio, construído pela Itália na costa do Quênia, pode voltar a funcionar um dia. Os últimos lançamentos lá ocorreram na década de 1980.

No final das contas, podemos esperar ver uma atividade crescente de nações africanas no espaço.