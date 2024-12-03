Por que Coreia do Sul declarou lei marcial no país

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou lei marcial no país Crédito: Getty Images

A lei marcial é declarada em situações de emergência. Elas dão poderes às autoridades militares, quando a autoridade civil é considerada incapaz de lidar com a emergência. Em tese, ela é declarada apenas temporariamente, apesar de ser estendida indefinidamente em alguns casos.

Yoon disse que sua decisão foi tomada para remover forças pró-Coreia do Norte do país e proteger a ordem constitucional liberal.

Ele disse não ter tido alternativa senão a lei marcial, mas não esclareceu quais medidas serão tomadas a partir de agora.