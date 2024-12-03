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Por que Coreia do Sul declarou lei marcial no país

Na TV, presidente disse que a medida é necessária para proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte e para "eliminar elementos anti-Estado".

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 11:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 dez 2024 às 11:44
Imagem BBC Brasil
O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou lei marcial no país Crédito: Getty Images
O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou nesta terça-feira (3/12) lei marcial no país. Em um pronunciamento não programado, ele disse que a medida é necessária para proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte e para "eliminar elementos anti-Estado".
A lei marcial é declarada em situações de emergência. Elas dão poderes às autoridades militares, quando a autoridade civil é considerada incapaz de lidar com a emergência. Em tese, ela é declarada apenas temporariamente, apesar de ser estendida indefinidamente em alguns casos.
Yoon disse que sua decisão foi tomada para remover forças pró-Coreia do Norte do país e proteger a ordem constitucional liberal.
Ele disse não ter tido alternativa senão a lei marcial, mas não esclareceu quais medidas serão tomadas a partir de agora.
Esta notícia será atualizada ao longo do dia.

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