Mundo

Por que caso Epstein virou dor de cabeça para Trump em sua própria base

Presidente americano tem sido pressionado por aliados para dar mais transparência ao caso, mas mostra frustração com o assuntor

Bondi tem sido duramente criticada pela base política de Trump, depois que seu departamento afirmou recentemente que não havia evidências de que Epstein mantinha uma "lista de clientes" que teriam participado de atividades sexuais com mulheres e menores aliciadas por ele. >

Isso contradisse declarações anteriores da própria Bondi e de outros aliados do presidente, que já haviam defendido a divulgação de mais informações s obre o caso de Epstein. >

"Ela está lidando com isso muito bem, a decisão é dela", disse aos repórteres. "O que ela considerar crível, ela deve divulgar.">

"Apenas pessoas realmente muito ruins, e as próprias fake news, querem que algo assim continue sendo falado", afirmou. >

Durante sua campanha eleitoral no ano passado, Trump prometeu divulgar arquivos relacionados ao bilionário. O tema voltou à tona no início deste ano, em meio a uma desavença pública entre o presidente americano e seu ex-conselheiro Elon Musk . >

Os comentários de Trump em defesa de Bondi foram uma resposta a um repórter que apontou que a própria nora do presidente, Lara Trump, tinha pedido publicamente por transparência. >

Quem foi Jeffrey Epstein?

De acordo com um memorando de duas páginas divulgado pelo Departamento de Justiça e o FBI no início de julho, os investigadores não encontraram nenhuma "lista de clientes incriminadora" ou "evidência crível" de que Epstein tenha chantageado figuras proeminentes.>

Os investigadores também divulgaram imagens que, segundo eles, corroboram a conclusão dos médicos legistas de que Epstein cometeu suicídio enquanto estava preso no Metropolitan Correctional Center, em Nova York. >

Algumas teorias da conspiração insinuam, há anos, que Epstein teria sido assassinado para evitar que implicasse autoridades do governo, celebridades e magnatas de envolvimento em seus crimes. >

O diretor do FBI, Kash Patel, e seu vice, Dan Bongino, já haviam questionado a versão oficial sobre a morte de Epstein, embora ambos tenham reconhecido, desde que foram nomeados para integrar o governo Trump, que Epstein tirou a própria vida. >

Mesmo assim, muitos simpatizantes de Trump continuam a especular que detalhes sobre os crimes do influente pedófilo condenado foram ocultados para proteger figuras poderosas ou agências de inteligência. >

Nos últimos dias, Trump tem mostrado frustração com a fixação no caso Epstein, e pediu que as pessoas "mudassem de página". Mas alguns de seus aliados republicados não querem deixar o assunto de lado.>