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Por que ator que interpretou Mark Zuckerberg em filme não quer ser mais associado ao fundador do Facebook

O ator que interpretou Mark Zuckerberg, da Meta, em 'A Rede Social' critica o plano de abandonar os checadores de fatos.

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 18:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 fev 2025 às 18:44
Imagem BBC Brasil
Zuckerberg (esq.) compareceu à posse de Donald Trump ao lado de outros chefes das gigantes da tecnologia Crédito: Getty Images
Jesse Eisenberg, que estrelou nas telonas como o executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, no filme de 2010 A Rede Social, disse à BBC News que não quer mais ser visto "como uma pessoa associada a alguém assim".
"É como se esse cara estivesse... fazendo coisas que são problemáticas, tirando a checagem dos fatos", disse Eisenberg ao programa Today da BBC Radio 4. "[Há] preocupações com a segurança. Tornando as pessoas já ameaçadas no mundo ainda mais ameaçadas."
A Meta anunciou em janeiro que não usaria mais verificadores de fatos independentes no Facebook e Instagram, substituindo-os por "notas da comunidade" no estilo do X, antigo Twitter, onde os comentários sobre a precisão das postagens são feitos pelos próprios usuários.
Em um vídeo, Zuckerberg disse que moderadores terceirizados eram "muito tendenciosos politicamente" e que era "hora de voltar às nossas raízes em torno da liberdade de expressão".
Mas Eisenberg disse à BBC News que estava "preocupado".
"Essas pessoas têm bilhões e bilhões de dólares, mais dinheiro do que qualquer ser humano já acumulou e o que estão fazendo com isso?", questionou.
"Ah, eles estão fazendo isso para ganhar o favor de alguém que está pregando ódio."
"É o que eu acho... não como uma pessoa que atuou em um filme. Penso nisso como alguém casado com uma mulher que ensina justiça para pessoas com deficiência em Nova York e cuja convivência com seus alunos vai ficar um pouco mais difícil este ano."

Acordo legal

A mudança da Meta ocorreu quando Zuckerberg e outros executivos de tecnologia buscavam melhorar as relações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de sua posse.
Trump e seus aliados republicanos criticaram a política de checagem de fatos da Meta, como censura de vozes de direita.
Depois que as mudanças foram anunciadas, Trump disse em uma entrevista coletiva que ficou impressionado com a decisão de Zuckerberg e que a Meta havia "percorrido um longo caminho".
Na semana passada, Trump assinou um acordo legal que fará com que a Meta pague cerca de US$ 25 milhões (cerca de R$ 145 milhões).
Ele processou a empresa e Zuckerberg, em 2021, pela suspensão de suas contas após os tumultos no Capitólio em 6 de janeiro.

Indicação ao Oscar

Imagem BBC Brasil
Mark Zuckerberg anunciou o fim da checagem independente de fatos no Facebook e Instagram Crédito: Reuters
Eisenberg está promovendo A Real Pain, que ele escreveu, dirigiu e no qual atua — uma comédia dramática sobre dois primos que viajam juntos para a Polônia para visitar locais históricos do Holocausto para homenagear a falecida avó.
A avó é inspirada em Doris, tia de Eisenberg na vida real, e a obra foi filmada na casa em que a família morava, na Polônia.
No filme, os primos lutam para conciliar seus próprios problemas da vida moderna com o pano de fundo de um dos eventos mais devastadores e horríveis do século 20.
O roteiro de Eisenberg recebeu uma indicação ao Oscar, assim como seu colega de elenco, Kieran Culkin.
"Netos de sobreviventes do Holocausto devem acordar todas as manhãs, sair e beijar o chão por estarem vivos e agradecer a qualquer deus a quem rezem — já que o mundo não queria que eles estivessem vivos", disse Eisenberg ao Today.
Ele disse que "tentou se conectar a coisas maiores" desde que fez o filme.
"Eu vivo em um mundo que parece hedonista, minha vida talvez seja fácil demais."
Ele acrescentou que era essencial que o filme tivesse um toque cômico.
"Seria tão hipócrita se não tivesse qualquer humor."
Eisenberg também foi indicado ao Oscar por sua interpretação de Zuckerberg em A Rede Social.

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