Por que animações infantis estão indo tão mal de bilheteria

Sequências e remakes à parte, nos últimos anos uma lista considerável de animações não conseguiu levar o volume esperado de espectadores aos cinemas. A pandemia de covid-19 explica uma parte do fenômeno, que parece ter causas mais profundas.

Publicado em 2 de julho de 2025 às 15:38

Elio, a nova superprodução do estúdio de animação Pixar, mostra um menino que foi levado da Terra para o espaço sideral. O desenho em si, contudo, não decolou.>

A produção rendeu apenas US$ 21 milhões (cerca de R$ 114,5 milhões) de bilheteria nos Estados Unidos no fim de semana de abertura e US$ 14 milhões (cerca de R$ 76,3 milhões) no resto do mundo – estreia mais fraca da história da Pixar.>

Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks, arrecadou quase o dobro, mesmo já tendo entrado em cartaz uma semana antes. E até Extermínio 3 (a aventura zumbi do diretor e produtor Danny Boyle, filmada em um iPhone), atraiu mais espectadores do que Elio.>

Que diferença um único ano pode fazer!>

Em junho de 2024, o filme anterior da Pixar, Divertida Mente 2, atingiu quase US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 9,3 bilhões), consolidando sua posição de maior sucesso de bilheteria do ano passado. E não foi o único.>

Uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Times em dezembro qualificou o ano de 2024 como "uma nova era dos filmes para a família". Para o jornal, "a recessão da pandemia oficialmente passou e uma nova salvação para as bilheterias retornou a Hollywood".>

Outros títulos infantis mencionados na reportagem foram Meu Malvado Favorito 4, Moana 2, Mufasa: O Rei Leão e Sonic 3: O Filme. Juntos, eles renderam cerca de US$ 6,85 bilhões (cerca de R$ 37,35 bilhões).>

Embora seja difícil contestar os números, também não se pode ignorar o fato de que todos esses filmes giram em torno de universos já conhecidos.>

E, em 2025, os maiores filmes para a família incluem Um Filme Minecraft e as versões live-action de Lilo & Stitch e Como Treinar o Seu Dragão.>

Mas o fracasso de Elio indica que, hoje em dia, é muito mais difícil fazer sucesso com um filme que não seja uma continuação, história anterior, remake, adaptação de vídeo game ou alguma combinação confusa de todos os mencionados acima.>

Parece que, entre os espectadores mais jovens, a falta de familiaridade gera desprezo.>

Sim, houve alguns filmes infantis originais lucrativos nos últimos tempos, como Os Caras Malvados (2022) e Robô Selvagem (2024). Mas estes dois são adaptações de livros.>

O que não temos visto ultimamente são megassucessos originais, desses que vendem brinquedos e viram musicais da Broadway. Os dias dos fenômenos que dão origem a franquias – como O Rei Leão, Toy Story e Frozen – parecem ter ficado para trás.>

Como destacou o jornalista Brooks Barnes recentemente no jornal americano The New York Times, Ruby Marinho: Monstro Adolescente, da DreamWorks, e Patos!, da Illumination, foram fracassos de público em 2023. E outra decepção daquele ano foi Wish: O Poder dos Desejos, a produção que marcou o centenário da Disney.>

Em 2022, Mundo Estranho, também da Disney, foi uma das maiores bombas de bilheteria da história. Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, da Pixar, teve fraco desempenho em 2020. E duas outras produções originais do estúdio – Soul (2020) e Red: Crescer é uma Fera (2022) – foram direto para o streaming, no Disney+.>

Este fenômeno pode ser atribuído, em parte, à pandemia de covid-19.>

Em alguns casos, os filmes fracassaram devido à queda geral de público nos cinemas. Outras produções não foram lançadas na tela grande. E as pessoas se acostumaram, durante os lockdowns, a assistir aos novos filmes em casa.>

Mas esta é apenas parte da história – e "história" pode ser a palavra-chave.>

O problema por trás desta questão é que os filmes para a família que fracassaram nos anos 2020 não têm roteiros suficientemente claros e estimulantes para atrair espectadores de todas as idades e níveis de concentração.>

Cozinheiros demais

Elio, por exemplo, é a doce e alegre história de um menino solitário que aprende a se abrir para as amizades. Mas sua narrativa divaga de forma confusa.>

O longa atravessa muitas cenas até que Elio sai da Terra e chega à nave alienígena psicodélica chamada Comuniverso. Depois, o filme manda Elio para a espaçonave de um vilão. E ele retorna para o Comuniverso.>

Elio, então, volta para a Terra. Depois, está de novo no Comuniverso. Eu cheguei a mencionar que ele tem um clone na Terra por parte do tempo?>

Com todas essas idas e vindas, não surpreende que os espectadores mais jovens não saibam ao certo o que ele está fazendo e por quê.>

As origens do filme podem ajudar a explicar a questão. Elio deveria ter sido dirigido por Adrian Molina, usando ideias retiradas da sua própria infância em uma base militar.>

Mas, em junho do ano passado, Domme Shi (de Red: Crescer é uma Fera) foi anunciada como nova diretora. Em agosto, Madeline Sharafian foi anunciada como codiretora. E os créditos indicam três roteiristas diferentes.>

Ou seja: talvez esta seja uma sopa que foi simplesmente preparada por muitos cozinheiros.>

Existem vários outros filmes para a família que também foram elaborados por diversas pessoas e são muito complicados. É extremamente difícil, por exemplo, resumir os confusos roteiros de Soul, Mundo Estranho, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica e Wish: O Poder dos Desejos.>

Já no clássico da Pixar Procurando Nemo, tudo é muito mais fácil: o roteiro está simplesmente no título.>

O que estes filmes recentes parecem ter em comum é o nervosismo do estúdio para deixar que um diretor roteirista conte uma história simples e engraçada.>

Os filmes de animação são notoriamente caros. Calcula-se que Elio tenha custado US$ 150 milhões (cerca de R$ 818 milhões).>

Por isso, é compreensível o impulso de refinar continuamente um cenário, pagando cada vez mais roteiristas para acrescentar novos detalhes ao seu mundo de ficção. Mas este método de produção em comitê não é a melhor forma de elaborar um roteiro eficiente.>

"Você pode sentir a necessidade de ter mais uma reunião de roteiro, na qual eles resolvem seus problemas com uma nova camada de história ou outra dimensão", segundo o produtor britânico que se tornou crítico de cinema Jason Solomons.>

"Mesmo esses filmes menores sempre são extremamente bem pensados, mas tentar amarrar todas as suas pontas soltas, arrematando cada piada e mostrando a transformação de cada um dos personagens, às vezes faz parecer que o mecanismo se rompe, no seu esforço para fazer com que tudo funcione com a quase obrigatória suavidade costumeira.">

"Talvez uma certa maluquice, uma ponta solta aqui e ali, pudesse fazer bem?", questiona Solomons, em entrevista à BBC.>

Nada disso significa que as diversas sequências e spin-offs que dominam o mercado de filmes para a família sejam modelos de histórias bem contadas de forma econômica. Mas isso perde importância quando o público conhece o material antes do filme começar.>

Os hábitos de assistir aos filmes no mundo pós-pandemia incluem, hoje, muito mais bate-papo e rolar de telas no celular do que poucos anos atrás.>

Mas os espectadores não precisam se concentrar muito para acompanhar um remake de Como Treinar o Seu Dragão ou Lilo & Stitch. Afinal, eles já sabem o que está acontecendo.>

O desafio para os estúdios, agora, é envolver o público com histórias que eles ainda não conhecem.>

