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Privacidade

Por falha de segurança, Facebook pode ser multado em até US$ 1,63 bi

Comissão de proteção de Dados da Irlanda afirma que empresa não esclareceu problema ocorrido na semana passada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 21:49

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 21:49

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo
A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC, na sigla em inglês) poderia multar o Facebook em até US$ 1,63 bilhão se reguladores da União Europeia constatarem que a empresa violou a nova e estrita legislação de privacidade digital do bloco ao permitir uma falha de segurança anunciada pela própria plataforma na sexta-feira, pela qual hackers comprometeram as contas de mais de 50 milhões de usuários.
Ontem, o órgão europeu disse que requisitou mais informações à gigante tecnológica sobre a natureza e a escala da falha, incluindo quais residentes da UE podem ter sido afetados.
Em comunicado, o regulador afirma que está "preocupado com o fato de que essa falha foi descoberta na terça-feira e afeta muitos milhões de usuários, mas o Facebook é incapaz de esclarecer a natureza da falha e o risco para usuários".
Hoje, uma porta-voz do Facebook ressaltou que a empresa responderá às questões da DPC irlandesa e manterá reguladores atualizados sobre demais desdobramentos. O executivo-chefe da giant tech, Mark Zuckerberg, disse na sexta-feira que a rede social estava levando a falha "muito a sério" e ainda estava tentando determinar muitos detalhes em torno do escopo e do impacto do incidente. (Dow Jones Newswires)

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