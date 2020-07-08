Pompeo diz que China deve ser responsabilizada por Covid-19

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Eles são incapazes de serem transparentes, de aceitar críticas, de permitir que os repórteres façam perguntas que considerem desconfortáveis", afirmou. "Ainda temos uma série de perguntas para fazer, como: quem era o paciente zero?".

Pompeo disse ainda que o partido chinês decidiu negar e esconder fatos, por medo da reação do povo. "Eles resolveram negar a verdade básica, a verdade científica".