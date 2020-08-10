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Relações

Pompeo critica prisão de editor em Hong Kong em meio a aumento de tensões

Pequim aplicou sanções a importantes autoridades americanas, retaliando medida semelhante tomada por Washington na semana passada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 15:02

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 15:02

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, foi ao Twitter manifestar preocupação com a prisão de Jimmy Lai, editor do popular jornal de Hong Kong Apple Daily, pela lei de segurança nacional aplicada por Pequim sobre o território. Lai foi preso nesta segunda-feira (10) sob a alegação de "conluio estrangeiro".
"Estou profundamente preocupado com os relatos da prisão de Jimmy Lai pela draconiana Lei de Segurança Nacional de Hong Kong Outra prova de que o Partido Comunista da China eviscerou as liberdades de Hong Kong e corroeu os direitos de seu povo", publicou Pompeo em seu Twitter.
A fala do secretário de Estado vem em meio ao recrudescimento de tensões entre as duas maiores economias do mundo. Hoje, Pequim aplicou sanções a importantes autoridades americanas, como o senador republicano Ted Cruz, retaliando medida semelhante tomada por Washington na semana passada.
Mais cedo, a União Europeia emitiu nota defendendo a liberdade de imprensa em Hong Kong e criticando a prisão do jornalista. Para o bloco, a prisão de Jimmy Lai reforça os temores de que a lei de segurança nacional imposta pela China é um pretexto para a repressão de figuras políticas dissidentes. "A liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação são pilares da democracia, pois são componentes essenciais de uma sociedade aberta e livre", ressalta a UE no comunicado.

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