Pompeo critica prisão de editor em Hong Kong em meio a aumento de tensões

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, foi ao Twitter manifestar preocupação com a prisão de Jimmy Lai, editor do popular jornal de Hong Kong Apple Daily, pela lei de segurança nacional aplicada por Pequim sobre o território. Lai foi preso nesta segunda-feira (10) sob a alegação de "conluio estrangeiro".

"Estou profundamente preocupado com os relatos da prisão de Jimmy Lai pela draconiana Lei de Segurança Nacional de Hong Kong Outra prova de que o Partido Comunista da China eviscerou as liberdades de Hong Kong e corroeu os direitos de seu povo", publicou Pompeo em seu Twitter.

A fala do secretário de Estado vem em meio ao recrudescimento de tensões entre as duas maiores economias do mundo. Hoje, Pequim aplicou sanções a importantes autoridades americanas, como o senador republicano Ted Cruz, retaliando medida semelhante tomada por Washington na semana passada.