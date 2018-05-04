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Monumento afetado

Poluição e insetos mudam cor do Taj Mahal e autoridades se preocupam

Monumento originalmente branco está ficando mais esverdeado e amarelado nos últimos anos; Suprema Corte da Índia lançou uma petição em busca de ajuda para limpar a estrutura

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 10:28
O Taj Mahal foi construído pelo imperador Shah Jahan como um mausoléu para sua mulher Crédito: Reprodução/Pixabay
O Taj Mahal, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo e monumento originalmente branco, está ficando mais esverdeado e amarelado, o que tem preocupado a Suprema Corte da Índia.
O tribunal ordenou no começo desta semana que as autoridades criem um plano para garantir que o Taj Mahal receba o tratamento apropriado.
Construído pelo imperador Shah Jahan como um mausoléu para sua mulher, Mumtaz Mahal, no norte da cidade indiana de Agra, o monumento tem perdido seu famoso brilho ao longo dos anos.
Enquanto funcionários tentam limpar o exterior da estrutura com uma argila especial, M.C. Mehta, o advogado que assumiu o caso na justiça, disse que não está sendo feito o suficiente.
Segundo o jornal espanhol El País, a Suprema Corte da Índia lançou uma petição em busca de empresas estrangeiras que queiram ajudar a limpar a estrutura.
Especialistas afirmam que a poluição do ar e excrementos de insetos ameaçam deixar o Taj Mahal com tons de amarelo, verde e preto. O responsável por essa degradação seria o Chironomus calligraphus, informou o ambientalista Dk Joshi. Ele explicou que a reprodução explosiva desses insetos no rio Yamuna está prejudicando o monumento.
De acordo com a publicação, o rio "está tão estagnado que os peixes que antes controlavam a população de insetos estão morrendo".

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