Mundo

Polônia abate drones da Rússia após 'violação sem precedentes do espaço aéreo'

Analistas especulam se a Rússia estava querendo testar a Otan com a incursão em céus poloneses.

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:32

Esta foto é de um ataque de drones russos na Ucrânia. A Polônia agora relata ter avistado e derrubado drones russos Crédito: Reuters

As Forças Armadas da Polônia afirmam que drones da Rússia foram "derrubados", marcando a primeira vez que um país da aliança militar Otan atacou diretamente equipamentos russos em seu espaço aéreo desde o início da guerra na Ucrânia em 2022.

Aeronaves polonesas e da Otan foram mobilizadas. As autoridades disseram que iniciaram as operações no espaço aéreo polonês na manhã de quarta-feira (10/9).

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, está no local das operações, segundo autoridades de defesa. Tusk escreveu no X que uma operação "relacionada a múltiplas violações do espaço aéreo polonês" estava em andamento.

As Forças Armadas da Polônia disseram que a presença de drones russos foi uma "violação sem precedentes do espaço aéreo polonês" que "representou uma ameaça real" à segurança dos cidadãos poloneses.

A Polônia fechou quatro aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Chopin de Varsóvia, logo após o surgimento dos primeiros relatos sobre os drones.

Os esforços para localizar os possíveis locais de queda estão em andamento. Os militares listaram três regiões como as mais vulneráveis ​​no momento: Podlaskie, Mazowieckie e Lublin. Todas ficam no leste da Polônia, na fronteira com Belarus e a Ucrânia.

Não é a primeira vez que caças poloneses são mobilizados desde o início do conflito. Mas os casos anteriores envolveram principalmente drones russos sobrevoando o espaço aéreo polonês tentando alcançar a Ucrânia.

A Rússia se manteve em silêncio sobre o incidente até o momento. O presidente russo, Vladimir Putin, vem negando repetidamente qualquer intenção de travar uma guerra contra os países da Otan — mas muitas autoridades ocidentais acreditam que o contrário é verdade.

Enquanto isso, os ataques russos continuam em ritmo acelerado por toda a Ucrânia.

Em atualizações em uma conta do Telegram, as Forças Armadas da Ucrânia estão alertando os moradores sobre a aproximação de drones e mísseis de cruzeiro.

Os alertas estão sendo publicados em questões de minutos, refletindo a escalada da agressão, com lembretes constantes para que os moradores busquem abrigo em áreas sob ataque.

No último fim de semana, um míssil russo atingiu um dos principais prédios do governo em Kiev.

O senador americano democrata Chris Murphy, do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA, disse que seria "incrivelmente grave" se os relatos de "meios aéreos russos sobrevoando um país da Otan" fossem verdadeiros.

Murphy, no entanto, também reconheceu que a Polônia já foi alvo de fogo cruzado diversas vezes nesta guerra em andamento devido à sua proximidade com a Ucrânia.

O parlamentar republicano Joe Wilson, da Carolina do Sul, classificou as supostas ações da Rússia como um "ato de guerra".

"Eu faço um apelo ao presidente Trump para responder com sanções obrigatórias que levarão à falência a máquina de guerra russa e a equipar a Ucrânia com armas capazes de atingir a Rússia", escreveu ele no X, destacando que o último acontecimento ocorreu dias depois de Trump receber o presidente polonês Karol Nawrocki na Casa Branca.

É difícil imaginar que a recente incursão de drones russos no espaço aéreo polonês seja um erro, disse Jim Townsend, ex-subsecretário adjunto de Defesa dos EUA.

"Um drone é um erro, vários drones não são um erro", disse ele à BBC.

"Mas isso é provavelmente um teste — um teste ao qual a Otan precisa responder", disse.

Townsend afirmou que é um bom sinal que a Polônia e a Otan aparentemente estão controlando a situação, depois que os drones foram detectados por radares poloneses.

"Agora é o lado político da Otan que está em jogo para garantir que a resposta da aliança seja apropriada."

