Político inglês dorme enquanto colega de partido discursa no parlamento

Um vídeo da sessão do parlamento inglês desta última terça-feira, 16, viralizou ao mostrar o político Sir Desmond Swayne cair no sono enquanto seu colega no partido Conservador, Ken Clarke, discursava no plenário contra a saída do Reino Unido da União Européia.
No vídeo, Swayne primeiro apoia a cabeça na mão direita e é visto caindo para o lado. Depois de alguns segundo ele recupera a consciência e tenta passar a imagem de que nada aconteceu.
Conversando com a imprensa após o vídeo viralizar, Swayne pediu desculpas a Clarke. Eu simplesmente caí no sono, não há desculpas. Ken aceitou minhas desculpas de forma graciosa, disse o político ao jornal The Mirror.
No entanto, não é a primeira vez que Swayne apronta durante algum discurso do seu colega. Ele, que é favorável ao Brexit, pelo menos desde dezembro de 2016 faz caras e bocas fingindo desinteresse quando Clarke tenta defender a manutenção do país na União Europeia.
