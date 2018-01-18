  • Político inglês dorme enquanto colega de partido discursa no parlamento
Caiu no sono

Político inglês dorme enquanto colega de partido discursa no parlamento

A favor do Brexit, Sir Desmond Swayne cochilou enquanto um colega defendia a manutenção do Reino Unido na UE
Redação de A Gazeta

18 jan 2018 às 13:47

Um membro do parlamento inglês dormiu enquanto seu colega de partido defendia a manutenção do Reino Unido na União Europeia Crédito: Reprodução/Twitter
Um vídeo da sessão do parlamento inglês desta última terça-feira, 16, viralizou ao mostrar o político Sir Desmond Swayne cair no sono enquanto seu colega no partido Conservador, Ken Clarke, discursava no plenário contra a saída do Reino Unido da União Européia.
No vídeo, Swayne primeiro apoia a cabeça na mão direita e é visto caindo para o lado. Depois de alguns segundo ele recupera a consciência e tenta passar a imagem de que nada aconteceu.
Conversando com a imprensa após o vídeo viralizar, Swayne pediu desculpas a Clarke. Eu simplesmente caí no sono, não há desculpas. Ken aceitou minhas desculpas de forma graciosa, disse o político ao jornal The Mirror.
No entanto, não é a primeira vez que Swayne apronta durante algum discurso do seu colega. Ele, que é favorável ao Brexit, pelo menos desde dezembro de 2016 faz caras e bocas fingindo desinteresse quando Clarke tenta defender a manutenção do país na União Europeia.
Veja vídeo:

