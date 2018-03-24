Policial morre após trocar de lugar com refém na França

Arnaud Beltrame se entregou no lugar de uma vítima e conseguiu dar um fim ao sequestro, mas acabou morrendo Crédito: Divulgação

Um policial francês que virou refém dentro de um supermercado tomado por um extremista islâmico na sexta-feira (23) morreu, afirmaram autoridades. O presidente francês Emmanuel Macron destacou que o tenente-coronel Arnaud Beltrame, de 45 anos, "caiu como um herói" e mostrou "coragem excepcional". O policial havia se oferecido para trocar de lugar com uma mulher que era feita de refém, e ajudou a dar um fim ao sequestro capitaneado por homem armado que matou quatro pessoas, no sul da França.

Dezesseis pessoas ficaram feridas, duas gravemente, naquilo que Macron chamou de ato de "terrorismo islâmico". O atirador, Redouane Lakdim, de 25 anos, foi morto a tiros quando a polícia entrou no supermercado. Nesse momento, o tenente-coronel acabou gravemente ferido. Mais tarde, morreu no hospital.

Ao anunciar a morte do policial no Twitter, o ministro do Interior, Gérard Collomb, destacou sua bravura:

"Ele morreu ppelo seu país. A França nunca esquecerá seu heroísmo, sua bravura, seu sacrifício".

Desde então, a polícia prendeu dois suspeitos de terem ligação com o ataque. Primeiro, foi detida uma mulher, ainda na noite de sexta-feira, de acordo com um promotor francês. O último suspeito foi preso durante a madrugada. Segundo uma fonte da Reuters, ele é um menor de idade, tendo nascido depois dos anos 2000, e era amigo de Lakdim.

Segundo autoridades, o atirador havia exigido a libertação de Salah Abdeslam, o principal suspeito que sobreviveu aos atentados de 13 de novembro de 2015 em Paris, no qual 130 pessoas morreram.

O que levou ao cerco ao supermercado?

A violência começou na manhã de sexta-feira (23) em Carcassonne, onde Lakdim sequestrou um carro. Ele matou um passageiro, cujo corpo foi encontrado mais tarde escondido em um arbusto, e feriu o motorista. Em seguida, ele atirou em um grupo de policiais que estavam correndo, ferindo um deles.

Acredita-se que Lakdim tenha percorrido uma pequena distância até a pequena cidade de Trèbes, onde invadiu o supermercado Super-U, gritando: "Eu sou um soldado do Daesh [Estado Islâmico]!"

Ele matou um cliente e um funcionário da loja antes de tomar outros como reféns.

Quando o policial foi ferido?

Policiais conseguiram tirar algumas pessoas do supermercado, mas o atirador havia segurado uma mulher como escudo humano. Foi nesse ponto que o tenente-coronel Beltrame se ofereceu para se trocar por ela. Ao fazer isso, ele deixou seu celular em uma mesa com uma linha aberta para que a polícia do lado de fora pudesse monitorar a situação.

Quando a polícia ouviu tiros, uma equipe tática invadiu o supermercado. O atirador foi morto, mas o tenente-coronel Beltrame foi ferido.

Após o anúncio de sua morte no começo do sábado, a Polícia Nacional honrou seu "camarada caído", dizendo que o tenente-coronel Beltrame "deu sua vida pela liberdade dos reféns".

O que sabemos sobre Redouane Lakdim?

Lakdim, nasceu em abril de 1992 em Marrocos e tinha nacionalidade francesa. Ele era conhecido pelos serviços de inteligência franceses.

O promotor François Molins disse que ele estava em uma lista de observação extremista devido a "sua radicalização e suas ligações com o movimento salafista", uma ramificação linha-dura do islamismo sunita. No entanto, investigações subsequentes por serviços de inteligência não revelaram sinal de que ele agiria, disse ele.

Em 2011, Lakdim foi considerado culpado de portar uma arma proibida e, em 2015, e foi condenado por uso de drogas, disse Molins.