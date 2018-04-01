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Incêndio

Policiais são presos por morte de 68 pessoas em prisão na Venezuela

Entre os detidos está o vice-diretor da sede policial da cidade de Valencia, onde ocorreu o incêndio

Publicado em 31 de Março de 2018 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 22:26
Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr
Cinco policiais foram presos suspeitos de serem responsáveis pela morte de 68 pessoas durante um incêndio em um centro de detenção da cidade de Valencia, na Venezuela.
Os agentes pertencem ao Comando da Polícia do Estado de Carabobo, onde ocorreu a tragédia na última quarta-feira (28).
"Foram emitidas ordens de detenção contra 5 funcionários indiciados por responsabilidade nos trágicos acontecimentos que ocasionaram a morte de 68 cidadãos nas instalações da polícia regional", escreveu o procurador-geral Tarek William Saab.
Segundo a Procuradoria, 68 pessoas morreram no incêndio no Comando da Polícia de Carabobo. Entre as vítimas, havia duas mulheres que visitavam o presídio.
Entre os detidos neste sábado está o vice-diretor da sede policial.
"O Ministério Público garantirá o esclarecimento desses trágicos acontecimentos e punirá todos os responsáveis sem distinção", garantiu o procurador-geral.
De acordo com a ONG Una Ventana a la Libertad, de defesa dos direitos dos presos, as chamas foram iniciadas por um grupo de detentos que planejavam uma fuga.
O Escritório de Direitos Humanos da ONU reivindicou uma investigação "rápida e completa". Também pediu a Caracas que "conceda indenizações aos parentes das vítimas e (...) identifique e leve os responsáveis à Justiça".
O governo Maduro rejeitou as "precipitadas e desproporcionais" declarações da ONU, porque - garante - buscam estabelecer uma "posição tendenciosa sobre a Venezuela, de maneira prejudicial e sem requerer informação oficial".
"Constitui uma agressão multiforme que se desenvolve contra o nosso país, fazendo uso grosseiro e infame do tema dos direitos humanos", completa a nota.
O diretor da ONG, Carlos Nieto, culpou o governo pela tragédia, ao apontar o confinamento nesse e em outros centros de detenção. Os réus não deveriam passar mais de 48 horas nesses locais, mas, na prática, permanecem meses.

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