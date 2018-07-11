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Surpresa

Policiais param criança de nove anos dirigindo carro nos EUA

Menina estava acompanhada de outro menor ao sair com o veículo pelas ruas de Iowa

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 11:25
A policia da cidade de Des Moines parou um carro desgovernado que estava sendo guiado por uma criança de nove anos Crédito: Pixabay
Policiais da cidade de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos, ficaram surpresos ao encontrarem uma menina de nove anos de idade guiando um carro. Ela estava acompanhada de outra criança de sete anos.
A denúncia foi feita por um cidadão que viu o carro ziguezagueando em uma avenida na manhã da segunda-feira, 9. Os policiais avistaram o carro, que ignorou os avisos para parar. Ao interceptarem o veículo, que estava em baixa velocidade, encontraram as duas crianças no banco da frente.
Segundo o sargento Paul Parizek, as crianças simplesmente pegaram o carro dos pais e saíram andando pelas ruas, sem um destino certo. Para o jornal Des Moines Register, o policial falou que não levou o caso para a delegacia: a punição deles provavelmente virá em casa, disse à publicação.

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