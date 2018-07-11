Policiais param criança de nove anos dirigindo carro nos EUA

A policia da cidade de Des Moines parou um carro desgovernado que estava sendo guiado por uma criança de nove anos Crédito: Pixabay

Policiais da cidade de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos, ficaram surpresos ao encontrarem uma menina de nove anos de idade guiando um carro. Ela estava acompanhada de outra criança de sete anos.

A denúncia foi feita por um cidadão que viu o carro ziguezagueando em uma avenida na manhã da segunda-feira, 9. Os policiais avistaram o carro, que ignorou os avisos para parar. Ao interceptarem o veículo, que estava em baixa velocidade, encontraram as duas crianças no banco da frente.