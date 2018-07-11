Policiais param criança de nove anos dirigindo carro nos EUA

Policiais da cidade de Des Moines, em Iowa, nos Estados Unidos, ficaram surpresos ao encontrarem uma menina de nove anos de idade guiando um carro. Ela estava acompanhada de outra criança de sete anos.
A denúncia foi feita por um cidadão que viu o carro ziguezagueando em uma avenida na manhã da segunda-feira, 9. Os policiais avistaram o carro, que ignorou os avisos para parar. Ao interceptarem o veículo, que estava em baixa velocidade, encontraram as duas crianças no banco da frente.
Segundo o sargento Paul Parizek, as crianças simplesmente pegaram o carro dos pais e saíram andando pelas ruas, sem um destino certo. Para o jornal Des Moines Register, o policial falou que não levou o caso para a delegacia: a punição deles provavelmente virá em casa, disse à publicação.