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Na Califórnia

Polícia salva cervo de incêndio e fotos fazem sucesso nas redes sociais

Os incêndios estão afetando tanto humanos quanto a fauna e flora locais

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 12:12
A patrulha rodoviária da Califórnia resgatou um filhote de cervo que tentava escapar dos incêndios que estão se alastrando pelas florestas do estado Crédito: California Highway Patrol via AP
A Califórnia vive um dos seus verões mais secos dos últimos anos, o que está causando enormes incêndios florestais que já mataram seis pessoas e deixaram outras 38 mil desabrigadas. Além de afetar humanos, a fauna local também sofre com a destruição do seu habitat natural pelas chamas.
No sábado, 28, o sargento David Fawson e seu colega, da patrulha rodoviária de San Francisco, recebeu um chamado para resgatar um cervo de um ano de idade e as fotos do policial com o animal viralizaram nas redes sociais. Nós estávamos dirigindo no meio de um incêndio quando os bombeiros perguntaram se nós podíamos pegar um filhote de cervo para eles, disse Fawson para a agência Associated Press. O bichinho foi no meu colo o caminho todo, continuou.
O filhote de cervo, chamado de Carra, não quis deixar os policiais após escapar do incêndio e acabou sendo levada até um santuário para animais feridos Crédito: California Highway Patrol via AP
Após saírem da área de incêndio, os policiais deixaram o filhote na estrada, mas ele não queria ir embora. Ficou do meu lado e tentou mamar em um dos meus dedos, foi aí que eu percebi que era um bebê ainda, falou o policial. Foi quando Fawson decidiu tirar algumas fotos para mostrar para suas filhas. As fotos foram postadas nos perfis das redes sociais da patrulha rodoviária e fizeram sucesso, o que surpreendeu Fawson e seu colegas.
Os policiais chamaram uma entidade de proteção aos animais, que resgataram o pequeno cervo, uma fêmea, e deram o nome a ela de Carra, em homenagem ao incêndio que sobreviveu.

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