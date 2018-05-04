Polícia procura homem que levou golfinho de praia

Homem carregou golfinho nas costas e o retirou da praia Crédito: Reprodução/Youtube

As autoridades chinesas estão procurando por um homem que foi filmado carregando um golfinho por cima do ombro em uma praia na cidade de Guangdong, na costa da China. Acredita-se que o homem, cuja identidade ainda não é conhecida, tenha levado o golfinho para seu carro e partido de lá com ele, segundo o portal de notícias "Btime".

A polícia local afirmou que o homem enfrentará acusações criminais, caso seja encontrado. Uma declaração do Departamento de Segurança Pública da China informou que uma investigação sobre o incidente está em andamento e pediu que pessoas que tenham informações sobre o caso se apresentem.

"Golfinhos são animais protegidos na China, então o homem será punido se for encontrado", disse o comunicado.

De acordo com testemunhas, o animal foi encontrado encalhado em uma praia na ilha de Hailing e parecia estar morrendo.

 O turista pegou o golfinho e o colocou sobre seu ombro. Ele, então, foi embora em seu veículo, presumivelmente com o animal  disse um trabalhador da pesca local ao "Btime".

A filmagem do incidente, feita em 1º de maio, foi divulgada pelo "Btime" no site chinês de compartilhamento de vídeos Miaopai, no qual recebeu mais de seis milhões de visualizações até o momento.

Muitos usuários das mídias sociais têm criticado a atitude do homem.

"Eu nem sei qual é a punição para alguém que fez algo assim", disse um usuário da rede social Weibo.

"Se você é tão capaz, vá roubar um tubarão do oceano e vamos ver o que acontece. Deixe os golfinhos em paz", alfinetou outro usuário.