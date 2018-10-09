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Na Bulgária

Polícia prende suspeito de estar envolvido no assassinato de jornalista

Viktoria Marinova, ligada à recente acusação de desvio de verbas pelo governo, foi estuprada, espancada e sufocada, segundo a promotoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 11:25

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 11:25

A jovem recebeu uma pancada na cabeça, foi estrangulada e, segundo o Ministério do Interior, estuprada Crédito: Getty Images
A polícia búlgara deteve um suspeito de estar envolvido com o assassinato da jornalista investigativa Viktoria Marinova, cujo corpo foi encontrado em um parque de sua cidade natal, Ruse, no sábado (6), disse uma fonte do governo à agência de notícias "Reuters" nesta terça-feira (9). Marinova, de 30 anos, foi estuprada, espancada e sufocada, segundo a promotoria.
 Podemos dizer que há um suspeito detido  afirmou a fonte, sem dar mais detalhes.
Até o momento, segundo o ministro do Interior, Mladen Marinov, não foi encontrada uma ligação entre o crime e a profissão de Marinova, mas o crime causou indignação em um país onde os cidadãos demonstram irritação com a crescente corrupção e um Poder Judiciário ineficiente. Centenas de pessoas se reuniram na praça principal de Ruse para colocar flores na frente de uma foto de Marinova.
> Jornalista é encontrada morta e causa indignação na Europa
 Espero sinceramente que a verdade seja descoberta em breve e que os autores do crime sejam encontrados e punidos  disse Teodora Shopova após acender uma vela.
Homenagens para Marinova, mãe de uma filha de 7 anos, também foram feitas no centro da capital, Sofia, bem como em várias outras cidades, com muitos exigindo justiça e uma investigação independente, mesmo que seja internacional.
 Não existe jeito de eu acreditar que essa morte foi aleatória, após isso ter acontecido apenas alguns dias depois de o programa jornalístico ter revelado esses desvios. Estou muito feliz de ver tanta gente aqui  afirmou Stoyka Panagonova, mãe de três filhos, em protesto na cidade.
As autoridades afirmaram estar trabalhando com três possibilidades: Marinova teria sofrido um ataque aleatório por uma pessoa com problemas mentais; um ataque premeditado; ou um crime ligado à sua vida particular.
O corpo de Viktoria Marinova, de 30 anos, responsável administrativa e apresentadora da TVN Ruse, foi encontrado no sábado em um parque da cidade Crédito: EPA-EFE/TVN RUSE
A Comissão Europeia exigiu nesta segunda-feira que a Bulgária conduza uma rápida investigação sobre a morte da jornalista. Marinova é a terceira jornalista de grande projeção a ser morta em território da União Europeia no último ano, e a quarta desde o início de 2017.
A Bulgária está em 111º lugar num ranking de 180 sobre liberdade de imprensa estabelecido pela organização Repórteres sem Fronteiras  a colocação mais baixa de um país do bloco.
Marinova era apresentadora de um programa recentemente relançado, chamado "Detector", na "TVN", um canal popular no Nordeste da Bulgária. No primeiro episódio, ela entrevistou dois jornalistas investigativos búlgaros sobre fraudes envolvendo fundos da UE: Attila Biro e Dimitar Stoyanov, que haviam sido presos em setembro enquanto apuravam o caso. Na ocasião, ela afirmou que o programa revelaria investigações similares.
Anteriormente, ela era mais conhecida por apresentar um programa de estilo de vida regional e não era um nome conhecido em âmbito nacional.
A "TVN" expressou choque com a morte da colega e membro do conselho, mas se recusou a comentar o caso.

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