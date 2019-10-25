Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Polícia prende dois suspeitos em caso dos 39 mortos encontrados em caminhão
Reino Unido

Polícia prende dois suspeitos em caso dos 39 mortos encontrados em caminhão

Vítimas estavam em compartimento frigorífico vindo da Bélgica

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 10:41
Caminhão é encontrado no Reino Unido com 39 pessoas mortas Crédito: Reprodução/TV
A polícia britânica prendeu nesta sexta-feira (25) dois suspeitos de terem relação com o caso das 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão em Essex.
Os presos são um homem e uma mulher, ambos de 38 anos e vindos de Warrington, no noroeste do país. Eles foram detidos pelas suspeitas de homicídio e de conspiração para o tráfico de pessoas.
Eles foram identificados como Joanna Maher, dona da cabine do caminhão, e Thomas Maher, seu marido. chefe em uma empresa de transporte de carga, segundo o jornal The Guardian. 
Os dois disseram aos repórteres que eram donos do veículo, mas que o venderam no ano passado para uma empresa em County Monaghan, na Irlanda, perto de onde mora Mo Robinson, motorista do caminhão, que segue preso. 

Veja Também

39 mortos encontrados em caminhão no Reino Unido eram chineses

Caminhão é encontrado no Reino Unido com 39 pessoas mortas

Os 39 mortos -31 homens e oito mulheres- foram encontradas em um compartimento frigorífico em Essex, cerca de 30 km a leste de Londres, na madrugada de quarta-feira (23). As vítimas eram chinesas, segundo as autoridades, que investigam como elas chegaram até o veículo e se foram vítimas de alguma rede de tráfico de pessoas. 
Sabe-se até agora que o contêiner, puxado pelo caminhão, foi contratado por uma empresa irlandesa. Dados do GPS do compartimento, mostram que ele saiu da Irlanda em 15 de outubro, foi até a Irlanda do Norte, voltou para a Irlanda e, do porto de Dublin e seguiu para Holyhead, no país de Gales na noite de 16 de outubro. 
De lá, ele seguiu para a Europa continental. Passou por Dunquerque e Lille (França) e Bruges (Bélgica). Entre os dias 17 e 22 de outubro, o compartimento fez duas viagens entre o Reino Unido e o continente europeu.
Dunquerque fica a 40 minutos de viagem do porto de Calais, ponto usado por coiotes para enviar pessoas de forma ilegal para o Reino Unido. Com o aperto na fiscalização ali, outras rotas passaram a ser buscadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados