Polícia investiga antissemitismo em assassinato de idosa em Paris

Mirelle Knoll, 85 anos, foi esfaqueada e queimada até a morte Crédito: Reprodução

A polícia francesa está investigando se o assassinato de uma mulher judia de 85 anos, esfaqueada e queimada até a morte dentro de casa, em Paris, teve motivações antissemitas, disse uma fonte judicial nesta segunda-feira (26). Mirelle Knoll, sobrevivente do Holocausto, foi encontrada morta na sexta-feira (23), dentro dos restos queimados de seu apartamento no 11° distrito da capital francesa.

A polícia suspeita que o local foi incendiado após o ataque. Dois suspeitos foram detidos, mas ainda não foram acusados. A investigação da promotoria de Paris está tentando determinar se foi um assassinato "motivado pela adesão real ou suposta a uma religião", disse a fonte.

O rabino chefe da França descreveu a morte de Knoll como um "horror" e líderes judaicos pediram uma marcha em sua memória. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, que está visitando Israel, disse que a teoria de que a morte de Knoll teve motivo antissemita era plausível.

"Isso nos lembra do lado fundamental e permanente desta batalha (contra o anti-semitismo)", disse ele, falando ao lado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu depois de visitar o museu do Holocausto Yad Vashem.

Quando criança, na capital francesa, Mirelle conseguiu fugir do ajuntamento de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, disse o deputado Meyer Habib, de Paris. Milhares de judeus foram levados para a pista de ciclismo Velodrome d'Hiver em 1942 e enviados para campos de concentração nazistas.

A França abriga a maior população judaica da Europa Ocidental e muitos na comunidade de 400 mil pessoas reclamaram por anos de aumento de crimes de ódio antissemitas.

Em 2015, vândalos profanaram 250 lápides em um cemitério judeu no leste da França, dias depois que quatro judeus foram mortos em um ataque a uma mercearia kosher em Paris. O assassinato de Knoll ocorreu um ano depois do assassinato de Sarah Halimi-Attal, de 65 anos, que os promotores do caso acreditam que teve motivação antissemita.