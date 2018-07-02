Polícia é chamada por suspeita de bomba, mas descobre coelho no lugar

Enquanto esperava resgate, animal foi alimentado com cenouras raladas Crédito: RSPCA South Australia

O esquadrão de bomba da Polícia Federal da Austrália foi chamado para atender uma ocorrência no aeroporto de Adelaide na última quarta-feira, 27. Uma bolsa deixada no banheiro feminino levantou suspeitas, mas, em vez de um artigo perigoso, havia um pequeno coelho dentro dela usando uma coleira vermelha.

"É a primeira vez que faço um trabalho desse tipo ao longo dos meus 26 anos na RSPCA", disse em comunicado Van Loenen, funcionário da organização de resgate animal.

A polícia entrou em contato com a equipe para levar o bichinho em segurança. Enquanto aguardavam a chegada dele, os policiais colocaram o coelho dentro de uma grande caixa e deram cenoura desfiada para ele, vindas de uma loja Subway. "O jovem coelho macho é claramente muito bem socializado e cuidado. Ele até é treinado", disse Loenen.