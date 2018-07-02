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Surpresa

Polícia é chamada por suspeita de bomba, mas descobre coelho no lugar

Animal foi encontrado dentro de uma bolsa, no banheiro feminino do aeroporto de Adelaide, na Austrália
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 11:28

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 11:28

Enquanto esperava resgate, animal foi alimentado com cenouras raladas Crédito: RSPCA South Australia
O esquadrão de bomba da Polícia Federal da Austrália foi chamado para atender uma ocorrência no aeroporto de Adelaide na última quarta-feira, 27. Uma bolsa deixada no banheiro feminino levantou suspeitas, mas, em vez de um artigo perigoso, havia um pequeno coelho dentro dela usando uma coleira vermelha.
"É a primeira vez que faço um trabalho desse tipo ao longo dos meus 26 anos na RSPCA", disse em comunicado Van Loenen, funcionário da organização de resgate animal.
A polícia entrou em contato com a equipe para levar o bichinho em segurança. Enquanto aguardavam a chegada dele, os policiais colocaram o coelho dentro de uma grande caixa e deram cenoura desfiada para ele, vindas de uma loja Subway. "O jovem coelho macho é claramente muito bem socializado e cuidado. Ele até é treinado", disse Loenen.
Para a polícia, a situação também foi atípica - e fora de risco. "Nós tratamos tudo com muita seriedade, mas nossos oficiais de avaliação de bombas certamente não esperavam encontrar um coelho em uma bagagem. Felizmente, o coelho está seguro e bem, e esperamos que o dono seja encontrado", disse Brett McCann, comandante da polícia federal.

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