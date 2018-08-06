Polícia dos EUA resgata 11 crianças mantidas em cárcere privado

O Novo México é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na Região Sudoeste do país Crédito: Google Maps

Onze crianças em estado deplorável com idades entre 1 ano e 15 anos foram resgatadas no estado americano do Novo México, depois que agentes da polícia invadiram um complexo improvisado ocupado por homens armados, afirmou a polícia.

Dois homens foram presos no local. "Encontramos os meninos nas piores condições que já vi", afirmou um agente.

A operação tinha como objetivo inicial resgatar um menino sequestrado há três anos, de acordo com a polícia do condado de Taos, no Novo México.

A investigação começou no ano passado em Jonesboro, Geórgia, onde Siraj Wahhaj, de 39 anos, foi acusado de sequestrar o filho. O garoto, no entanto, não foi encontrado no complexo do Novo México. A mãe do menino afirmou à polícia que o filho, que sofre de convulsões e apresenta atrasos no desenvolvimento mental, foi ao parque com o pai em dezembro e nunca voltou.

Na semana passada, o xerife do condado de Taos, Jerry Hogrefe, emitiu uma ordem de busca que descrevia "um complexo improvisado, cercado, feito com pneus e terra", onde estariam Wahhaj e outro homem, Lucas Morten.

O FBI passou a vigiar o local, mas a princípio não acreditava que existisse causa provável para entrar na propriedade, informou Hogrefe.

"Tudo mudou quando um detetive da Geórgia nos transmitiu uma mensagem de alguém que estava no complexo: 'estamos famintos e precisamos de comida e água'", explicou o xerife num comunicado.

 Fomos verificar o mais rápido possível  completou.

TRAILER ENTERRADO NO CHÃO

Na manhã de 3 de agosto, os agentes entraram no local, onde encontraram Wahhaj e Morten com um rifle AR-15, cinco carregadores de 30 cartuchos e quatro pistolas carregadas.

A polícia encontrou ainda mais munição no esconderijo em ruínas, descrito como "um pequeno trailer de viagem enterrado no chão, coberto de plástico, sem água, encanamento ou eletricidade".

 A única comida que vimos foram algumas batatas e uma caixa de arroz no trailer imundo  disse Hogrefe.  Mas o mais surpreendente e desolador foi quando a equipe localizou um total de cinco adultos e 11 crianças que se pareciam com refugiados do Terceiro Mundo.

Segundo o xerife, as crianças estavam "não só sem comida ou água fresca, mas também sem sapatos, e com panos sujos como roupas", sem as mínimas condições de higiene.

A operação não registrou incidentes ou feridos, de acordo com a polícia.

Morten foi acusado de abrigar um fugitivo e Wahhaj de sequestro de menores.

Três mulheres que seriam mães das crianças também foram detidas para interrogatório. Em seguida, elas foram liberadas para aguardar as investigações. As crianças ficaram sob a custódia das autoridades.