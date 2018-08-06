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Condições deploráveis

Polícia dos EUA resgata 11 crianças mantidas em cárcere privado

Meninos, com idades entre 1 ano e 15 anos, estavam em condições deploráveis, sem comida e usando panos sujos como roupas

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 11:59
O Novo México é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na Região Sudoeste do país Crédito: Google Maps
Onze crianças em estado deplorável com idades entre 1 ano e 15 anos foram resgatadas no estado americano do Novo México, depois que agentes da polícia invadiram um complexo improvisado ocupado por homens armados, afirmou a polícia.
Dois homens foram presos no local. "Encontramos os meninos nas piores condições que já vi", afirmou um agente.
A operação tinha como objetivo inicial resgatar um menino sequestrado há três anos, de acordo com a polícia do condado de Taos, no Novo México.
A investigação começou no ano passado em Jonesboro, Geórgia, onde Siraj Wahhaj, de 39 anos, foi acusado de sequestrar o filho. O garoto, no entanto, não foi encontrado no complexo do Novo México. A mãe do menino afirmou à polícia que o filho, que sofre de convulsões e apresenta atrasos no desenvolvimento mental, foi ao parque com o pai em dezembro e nunca voltou.
Na semana passada, o xerife do condado de Taos, Jerry Hogrefe, emitiu uma ordem de busca que descrevia "um complexo improvisado, cercado, feito com pneus e terra", onde estariam Wahhaj e outro homem, Lucas Morten.
O FBI passou a vigiar o local, mas a princípio não acreditava que existisse causa provável para entrar na propriedade, informou Hogrefe.
"Tudo mudou quando um detetive da Geórgia nos transmitiu uma mensagem de alguém que estava no complexo: 'estamos famintos e precisamos de comida e água'", explicou o xerife num comunicado.
 Fomos verificar o mais rápido possível  completou.
TRAILER ENTERRADO NO CHÃO
Na manhã de 3 de agosto, os agentes entraram no local, onde encontraram Wahhaj e Morten com um rifle AR-15, cinco carregadores de 30 cartuchos e quatro pistolas carregadas.
A polícia encontrou ainda mais munição no esconderijo em ruínas, descrito como "um pequeno trailer de viagem enterrado no chão, coberto de plástico, sem água, encanamento ou eletricidade".
 A única comida que vimos foram algumas batatas e uma caixa de arroz no trailer imundo  disse Hogrefe.  Mas o mais surpreendente e desolador foi quando a equipe localizou um total de cinco adultos e 11 crianças que se pareciam com refugiados do Terceiro Mundo.
Segundo o xerife, as crianças estavam "não só sem comida ou água fresca, mas também sem sapatos, e com panos sujos como roupas", sem as mínimas condições de higiene.
A operação não registrou incidentes ou feridos, de acordo com a polícia.
Morten foi acusado de abrigar um fugitivo e Wahhaj de sequestro de menores.
Três mulheres que seriam mães das crianças também foram detidas para interrogatório. Em seguida, elas foram liberadas para aguardar as investigações. As crianças ficaram sob a custódia das autoridades.
 

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