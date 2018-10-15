Polícia alemã apura situação com reféns em estação de trem

Colônia ou Colónia é a maior cidade do estado federal alemão da Renânia do Norte-Vestefália e a quarta cidade mais povoada da Alemanha Crédito: Google Maps

Uma mulher estaria sendo mantida como refém na principal estação de trem da cidade de Colônia, na Alemanha, nesta segunda-feira, informou a polícia alemã. Segundo a imprensa local, houve relatos de tiros, mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia.

De acordo com as primeiras informações, um homem armado entrou numa farmácia dentro da estação, onde pode ter tomado outras pessoas como reféns.

"A polícia está no local com serviços de emergência e esclarece a situação. Por favor, evite a área", diz um post da polícia alemã no Twitter.

Em outra publicação, é informado que a situação permanece "confusa" e que diligências estão sendo realizadas.