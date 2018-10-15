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Relato de tiros

Polícia alemã apura situação com reféns em estação de trem

Segundo a imprensa local, houve relatos de tiros na principal estação de trem de Colônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 12:21

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 12:21

Colônia ou Colónia é a maior cidade do estado federal alemão da Renânia do Norte-Vestefália e a quarta cidade mais povoada da Alemanha Crédito: Google Maps
Uma mulher estaria sendo mantida como refém na principal estação de trem da cidade de Colônia, na Alemanha, nesta segunda-feira, informou a polícia alemã. Segundo a imprensa local, houve relatos de tiros, mas essa informação ainda não foi confirmada pela polícia.
De acordo com as primeiras informações, um homem armado entrou numa farmácia dentro da estação, onde pode ter tomado outras pessoas como reféns.
"A polícia está no local com serviços de emergência e esclarece a situação. Por favor, evite a área", diz um post da polícia alemã no Twitter.
Em outra publicação, é informado que a situação permanece "confusa" e que diligências estão sendo realizadas.
A Alemanha está em alerta máximo para ataques. Há cerca de dois anos, um tunisiano sequestrou um caminhão e o fez seguir na direção de um mercado no centro de Berlim, matando 11 pessoas, além do motorista.

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