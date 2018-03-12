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Despedida de solteira

Piloto relatou 'problema técnico' antes de queda de avião que matou 11

Passageiras celebravam despedida de solteira de filha de empresário turco

Publicado em 12 de Março de 2018 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 10:12
A Organização Iraniana da Aviação Civil do Irã (OIAC) confirmou nesta segunda-feira que não há sobreviventes entre os passageiros de um avião turco que caiu na região sudoeste do país. Em comunicado, o órgão destacou que o piloto relatou um "problema técnico". Pouco depois, ao baixar a altitude de voo, a aeronave caiu nas montanhas de Zagros, a mais de 400 quilômetros da capital Teerã.
Os serviços de resgate não encontraram nenhum sobrevivente entre os destroços do avião particular que caiu no domingo com 11 pessoas a bordo. De acordo com a imprensa turca, no avião, um Bombardier Challenger 604 de propriedade da empresa Basaran Holding Company, viajavam a filha de Huseyin Basaran  presidente deste grupo turco que atua nas áreas de energia, construção e turismo  e sete de suas amigas.
Mina Basaran havia anunciado seu noivado em outubro e viajou aos Emirados Árabes Unidos para celebrar sua despedida de solteira, segundo a imprensa de seu país. Ela se casaria no próximo mês, segundo a agência de notícias turca DHA.
As autoridades investigam as causas do acidente. O relato do piloto indica uma pane na aeronave durante o voo pouco depois de uma hora da decolagem.
"O avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros. Duas passageiras tinham nacionalidade espanhola e as outras eram cidadãs turcas", informou a organização iraniana no comunicado.
O avião decolou de Sharyah, nos Emirados Árabes Unidos, e seguia para Istambul quando caiu nas montanhas.
"O avião entrou no espaço aéreo da República Islâmica do Irã às 16h59 locais (10h29 de Brasília) e caiu às 18h09", informou a OIAC.
De acordo com a agência iraniana Isna, os corpos das 11 vítimas foram encontrados e transportados nesta segunda-feira ao aeroporto de Shahr-e Kord, capital da província de Shahar Mahall-Bajtiari, na região da tragédia.
As caixas-pretas do avião foram localizadas e serão enviadas às autoridades turcas, de acordo com a agência "Irna".

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