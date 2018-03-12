Piloto relatou 'problema técnico' antes de queda de avião que matou 11

A Organização Iraniana da Aviação Civil do Irã (OIAC) confirmou nesta segunda-feira que não há sobreviventes entre os passageiros de um avião turco que caiu na região sudoeste do país. Em comunicado, o órgão destacou que o piloto relatou um "problema técnico". Pouco depois, ao baixar a altitude de voo, a aeronave caiu nas montanhas de Zagros, a mais de 400 quilômetros da capital Teerã.

Os serviços de resgate não encontraram nenhum sobrevivente entre os destroços do avião particular que caiu no domingo com 11 pessoas a bordo. De acordo com a imprensa turca, no avião, um Bombardier Challenger 604 de propriedade da empresa Basaran Holding Company, viajavam a filha de Huseyin Basaran  presidente deste grupo turco que atua nas áreas de energia, construção e turismo  e sete de suas amigas.

Mina Basaran havia anunciado seu noivado em outubro e viajou aos Emirados Árabes Unidos para celebrar sua despedida de solteira, segundo a imprensa de seu país. Ela se casaria no próximo mês, segundo a agência de notícias turca DHA.

As autoridades investigam as causas do acidente. O relato do piloto indica uma pane na aeronave durante o voo pouco depois de uma hora da decolagem.

"O avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros. Duas passageiras tinham nacionalidade espanhola e as outras eram cidadãs turcas", informou a organização iraniana no comunicado.

O avião decolou de Sharyah, nos Emirados Árabes Unidos, e seguia para Istambul quando caiu nas montanhas.

"O avião entrou no espaço aéreo da República Islâmica do Irã às 16h59 locais (10h29 de Brasília) e caiu às 18h09", informou a OIAC.

De acordo com a agência iraniana Isna, os corpos das 11 vítimas foram encontrados e transportados nesta segunda-feira ao aeroporto de Shahr-e Kord, capital da província de Shahar Mahall-Bajtiari, na região da tragédia.