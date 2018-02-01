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Prisão

PF prende mexicano procurado pela Interpol por pornografia infantil

Homem de 42 anos preso na cidade de Canoas é acusado de integrar grupo que atua no México, na Costa Rica, nos Estados Unidos e no Brasil na produção e distribuição de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, aliciamento e exploração sexual de menores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 21:17

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 21:17

As informações são da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (31) um mexicano procurado pelas autoridades daquele país, por integrar organização criminosa dedicada a produção e distribuição de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, aliciamento e exploração sexual de menores.
As informações são da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo atuava no México, na Costa Rica, nos Estados Unidos e no Brasil. A Polícia Federal afirma ter instaurado inquérito em junho de 2017 após receber informações através da Interpol, de que o procurado, de 46 anos, estaria no Rio Grande do Sul.
No decorrer da investigação, o Supremo Tribunal Federal expediu mandado de prisão para extradição, que foi cumprido em Canoas, no bairro Rubem Berta, afirmam os investigadores.
De acordo com a PF, a investigação prossegue para apurar o envolvimento de outras pessoas e se houve crimes similares praticados pelo grupo no Brasil.

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