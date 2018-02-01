PF prende mexicano procurado pela Interpol por pornografia infantil

As informações são da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Crédito: Reprodução | Sindicato dos Delegados da Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (31) um mexicano procurado pelas autoridades daquele país, por integrar organização criminosa dedicada a produção e distribuição de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, aliciamento e exploração sexual de menores.

As informações são da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Federal, o grupo atuava no México, na Costa Rica, nos Estados Unidos e no Brasil. A Polícia Federal afirma ter instaurado inquérito em junho de 2017 após receber informações através da Interpol, de que o procurado, de 46 anos, estaria no Rio Grande do Sul.

No decorrer da investigação, o Supremo Tribunal Federal expediu mandado de prisão para extradição, que foi cumprido em Canoas, no bairro Rubem Berta, afirmam os investigadores.