Pessoas na Indonésia são presas por comemorar o Dia dos Namorados

Indonésia Crédito: Reprodução/Pixabay

Enquanto, no Brasil, o Dia dos Namorados é comemoram no dia 12 de junho, em diversas partes do mundo, é no 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, que os casais celebram sua relação. Entretanto, na Indonésia, os governos de diversas cidades proibiram qualquer celebração relacionada a essa data.

Em Surabaya, a segunda maior cidade do país, no leste da ilha de Java, a polícia realizou operações em hotéis e prendeu mais de 20 casais suspeitos de violar a proibição. Na ilha de Lombok, perto de Bali, a polícia da cidade de Mataram realizou inspeções em escolas para averiguar se alunos estavam comemorando a data.

Em Makassar, no sul da ilha de Celebes, o Dia dos Namorados foi banido por vários anos. "Nunca foi declarado como um dia de celebração no país pelo governo", disse o vice-prefeito da cidade Syamsu Rizal.

Em Aceh, a única província na Indonésia a aplicar a lei islâmica (Sharia), as autoridades emitiram a proibição, como em anos anteriores, citando normas religiosas. "O Dia dos Namorados reflete uma cultura que não corresponde à lei de Aceh e à lei islâmica", afirmou o governador Irwandi Yusuf em um comunicado.