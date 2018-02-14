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Amor proibido

Pessoas na Indonésia são presas por comemorar o Dia dos Namorados

Polícia realizou inspeções em escolas para verificar se alunos comemoravam data
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 13:47

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 13:47

Indonésia Crédito: Reprodução/Pixabay
Enquanto, no Brasil, o Dia dos Namorados é comemoram no dia 12 de junho, em diversas partes do mundo, é no 14 de fevereiro, Dia de São Valentim, que os casais celebram sua relação. Entretanto, na Indonésia, os governos de diversas cidades proibiram qualquer celebração relacionada a essa data.
Em Surabaya, a segunda maior cidade do país, no leste da ilha de Java, a polícia realizou operações em hotéis e prendeu mais de 20 casais suspeitos de violar a proibição. Na ilha de Lombok, perto de Bali, a polícia da cidade de Mataram realizou inspeções em escolas para averiguar se alunos estavam comemorando a data.
Em Makassar, no sul da ilha de Celebes, o Dia dos Namorados foi banido por vários anos. "Nunca foi declarado como um dia de celebração no país pelo governo", disse o vice-prefeito da cidade Syamsu Rizal.
Em Aceh, a única província na Indonésia a aplicar a lei islâmica (Sharia), as autoridades emitiram a proibição, como em anos anteriores, citando normas religiosas. "O Dia dos Namorados reflete uma cultura que não corresponde à lei de Aceh e à lei islâmica", afirmou o governador Irwandi Yusuf em um comunicado.
Na maioria dos países ao redor do mundo, em 14 de fevereiro comemora-se o Dia dos Namorados, em homenagem ao ano da morte de São Valentim, padre romano que teria pregado contra a lei do celibato.

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