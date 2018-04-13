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Parto

Pescador vira 'obstetra' e faz cesária em tubarão na Austrália

De acordo com Mathew Orlov, a fêmea chegou morta ao barco após ser atacada por um predador

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 21:38
Pescador faz cesária em tubarão na Austrália Crédito: Reprodução/Facebook(Mathew Orlov)
O pescador Mathew Orlov percebeu que o tubarão-fêmea fisgado por ele, de 2,7 metros de comprimento, estava grávida. Ele decidiu então encarnar o "obstetra" e realizou uma "cesariana" para trazer à vida 98 filhotes. O parto foi feito nas águas de Barwon Heads, na Austrália.
Segundo Mathew, a fêmea já chegou morta ao barco após ser atacada por um predador quando estava fisgada.
"Senti pela linha que ela estava sendo atacada", comentou Mathew.
> Vendedora faz cesariana em macaca morta na Tailândia e salva bebê
Ainda de acordo com ele, o estômago do animal estava pulsando quando a pôs no barco. Prontamente, o pescador puxou a faca e salvou os "bebê".
Todos os 98 filhotes foram liberados no mar. Uma veterinária disse que, pelo porte dos filhotes, as chances de sobrevivência no mar são grandes.

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