Pescador vira 'obstetra' e faz cesária em tubarão na Austrália

Pescador faz cesária em tubarão na Austrália Crédito: Reprodução/Facebook(Mathew Orlov)

O pescador Mathew Orlov percebeu que o tubarão-fêmea fisgado por ele, de 2,7 metros de comprimento, estava grávida. Ele decidiu então encarnar o "obstetra" e realizou uma "cesariana" para trazer à vida 98 filhotes. O parto foi feito nas águas de Barwon Heads, na Austrália.

Segundo Mathew, a fêmea já chegou morta ao barco após ser atacada por um predador quando estava fisgada.

"Senti pela linha que ela estava sendo atacada", comentou Mathew.

Ainda de acordo com ele, o estômago do animal estava pulsando quando a pôs no barco. Prontamente, o pescador puxou a faca e salvou os "bebê".