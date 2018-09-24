Pescador indonésio sobrevive 49 dias em balsa de madeira à deriva

O "rompong" onde Aldi Novel Adilang sobreviveu por 49 dias à deriva Crédito: Divulgação

O jovem indonésio Aldi Novel Adilang, de 19 anos, estava desaparecido desde meados de julho, quando a pequena balsa de pesca onde estava se desprendeu das âncoras e ficou à deriva, a quilômetros da costa. Após 49 dias isolado no mar, ele foi resgatado nas águas de Guam, a mais de 3 mil quilômetros de distância, e levado para o Japão, onde chegou em 6 de setembro. Dois dias depois, embarcou num avião de volta para a ilha de Celebes, onde vive.

De acordo com a imprensa local, Aldi trabalhava num rompong, uma armadilha de peixes flutuante sem remos, velas ou motores, que fica ancorada distante da costa. Trata-se de uma pequena balsa, com um abrigo para o pescador se manter por dias em alto-mar. A técnica tradicional se aproveita de um comportamento de grandes peixes, como atuns e marlins, que se aproximam de estruturas flutuantes e acabam se prendendo na armadilha.

O rompong de Aldi ficava a cerca de 125 quilômetros da ilha de Celebes. Ele foi contratado por seis meses para ligar um gerador e acender luzes durante a noite para atrair os peixes. Semanalmente, ele recebia um barco com comida, água, gás para cozinhar e combustível para o gerador, que levava o pescado de volta à costa. Mas uma ventania no dia 14 de julho rompeu as cordas que prendiam a balsa e o jovem ficou à deriva, com suprimentos suficientes para apenas alguns dias.

"Ele disse que estava assustado e chorava constantemente", contou Fajar Firdaus, um diplomata indonésio em Osaka, no Japão, ao Jakarta Post. "Todas as vezes que ele via um navio, ele ficava esperançoso, mas mais de dez navios passaram por ele e nenhum parou".

Aldi Novel Adilang foi resgatado pelo cargueiro panamenho Arpeggio Crédito: Divulgação

Depois que o gás acabou, o jovem começou a usar pedaços de madeira da própria balsa para assar os peixes. Para se hidratar, chupava roupas encharcadas com a água do mar.

No dia 31 de agosto, o cargueiro panamenho Arpeggio passou perto da balsa. Aldi acenou, mas não foi visto, então usou o rádio para tentar contato. Funcionou.

"Felizmente, o capitão recebeu o sinal e percebeu que havia alguém pedindo ajuda. Então, retornou", contou Mirza Nurhidayat, cônsul-geral da Indonésia em Osaka. "Mas as ondas estavam fortes naquele dia, então o Arpeggio teve dificuldades de se aproximar. Após circundar Aldi quatro vezes, o navio jogou uma escada de corda para ajudá-lo, mas ela não alcançou o rompong. Aldi então decidiu pular no mar para alcançar a escada. Após semanas no mar, ele estava fraco, mas a tripulação conseguiu agarrá-lo pelas mãos".