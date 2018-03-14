Personalidades de todo o mundo prestam tributo a Stephen Hawking

Foto de arquivo (21/07/1999) do física britânico, Stephen W. Hawking durante coletiva de imprensa na Universidade de Potsdam, Alemanha Crédito: Markus Schreiber/AP - Jornal A Gazeta

De físicos, astronautas e cientistas a presidentes e governantes, personalidades de todo o mundo lamentam e perda e exaltam o legado do físico britânico Stephen Hawking, morto nas primeiras horas desta quarta-feira, aos 76 anos. Para a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, Stephen era brilhante e extraordinário. Já a Nasa destacou a importância de suas teorias: Continue voando como o Super-Homem em microgravidade.

Seus filhos Lucy, Robert e Tim:

Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário cujo trabalho e legado viverão por muitos anos. Sua coragem e persistência com seu brilho e humor inspiraram pessoas em todo o mundo. Ele disse uma vez: Não seria muito um universo se não fosse o lar das pessoas que você ama. Nós vamos sentir falta dele para sempre.

Theresa May, primeira-ministra britânica:

O professor Stephen Hawking era uma mente brilhante e extraordinária  um dos maiores cientistas de sua geração. Sua coragem, humor e determinação para tirar o máximo da vida era uma inspiração. Seu legado não será esquecido.

Jeremy Hunt, secretário de Saúde do Reino Unido:

Stephen Hawking foi uma força determinante no mundo da ciência cuja perda será sentida em todos os cantos do globo. Fiquei triste por não termos concordado em tudo, mas ele ainda era um herói para mim como um dos nossos maiores pensadores. Ele inspirou com sua coragem, assim como com suas palavras.

Tim Peake, astronauta:

Ele inspirou gerações a olhar além do nosso planeta azul e expandir nosso entendimento do universo. Sua personalidade e genialidade serão profundamente sentidas. Meus pensamentos estão com sua família.

Nasa, agência espacial americana:

Lembrando Stephen Hawking, um renomado cientista e embaixador da ciência. Suas teorias desbloquearam um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos explorando. Continue voando como o Super-Homem, como você disse aos astronautas da Estação Espacial Internacional em 2014.

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia:

O professor Stephen Hawking era um excelente cientista e acadêmico. Sua força e tenacidade inspiraram pessoas em todo o mundo. Sua morte é angustiante. O trabalho pioneiro do professor Hawking fez do nosso mundo um lugar melhor. Que sua alma descanse em paz.

Larry King, apresentador de programa de TV:

Uma vez perguntei a Stephen Hawking em uma entrevista o que mais o intriga em todo o universo. Mulheres, eles respondeu. Sua falta será sentida. Descande em paz.

Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web:

Nós perdemos uma mente colossal e um espírito maravilhoso. Descanse em paz, Stephen Hawking.

Neil deGrasse Tyson, astrofísico diretor do Planetário Hayden:

Sua passagem deixou um vácuo intelectual em seu rastro. Mas não está vazio. Pense nisso como um tipo de energia do vácuo permeando o tecido do espaço-tempo que desafia a medida.

Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia:

Descanse em paz, Stephen Hawking  você mudou a forma como vemos o universo.

Satya Nadella, diretor executivo da Microsoft:

Nós perdemos um grande hoje. Stephen Hawking será lembrado por suas contribuições incríveis à ciência  tornando teorias e conceitos complexos mais acessíveis para as massas. Ele também será lembrado por seu espírito e sua busca sem limites por uma compreensão completa do universo, apesar dos obstáculos que enfrentou. Ele pode descansar em paz já que seu legado e seu brilho continuam vivos.

Scott Kelly, astronauta: