  • Início
  • Mundo
  • Personagem de Star Wars crucificado em igreja de Londres será realocado
Após protestos

Personagem de Star Wars crucificado em igreja de Londres será realocado

Obra que é parte de exposição de arte gerou reclamações da comunidade local

Publicado em 14 de Março de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

O stormtrooper crucificado na igraja St Stephen Walbrook Crédito: Divulgação / RYCA and Art Below
Um modelo em tamanho real de um Stormtrooper, os soldados imperiais da franquia "Guerra nas Estrelas", foi instalado como peça central da exposição "Stations of the Cross" na igreja St Stephen Walbrook em Londres. Acontece que, na obra da companhia de arte britânica "Art Below", o personagem aparece crucificado, o que gerou polêmica entre a comunidade local, levando a igreja a optar por uma "realocação".
"The stormtrooper on a cross" ( "O Stormtrooper crucificado", em tradução direta) foi criada pelo artista Ryan Callahan e faz parte mostra que abrirá para o público na quinta-feira, segundo o site "The Art Newspaper". No entando, após a má repercussão, a direção da igreja, junto com a curadoria, decidiu realocar a obra para um local menos central da paróquia.
Também foi questionada se outras partes da exposição, incluindo obras com nudez de Francis Bacon, Paul Benney e Ricardo Cinalli, são apropriadas para exibição. Porém, não houve alteração nessa parte da mostra. O curador Ben Moore afirmou ao site que a intenção da exposição é inspirar um debate.
"Esta é uma exposição de imagens destinadas a provocar o pensamento, de artistas que lidam com a resposta ao desafio e ao escândalo da cruz de Cristo. Eu recomendo essas imagens para abrir nossas ideias e trazer novas reflexões sobre o significado de eternidade ", disse.
Esta é a terceira exposição "Stations of the Cross". O evento já ocorreu na igreja paroquial St Marylebone em 2014 e 2015, também em Londres. A última tinha um modelo em tamanho real do músico inglês Pete Doherty em um crucifixo.

