Pentágono diz que China treina para atacar alvos dos EUA e aliados

A avaliação, que coincide com um acirramento nas tensões entre Washington e Pequim no setor comercial, consta em um relatório anual que ressaltou os esforços chineses para aumentar sua influência global Crédito: reprodução/Pixabay

China ampliaram suas operações de bombardeiros nos últimos anos porque provavelmente estão treinando para atacar os EUA e seus aliados, informou um relatório do Pentágono divulgado na quinta-feira, 16. Os militares daampliaram suas operações de bombardeiros nos últimos anos porque provavelmente estão treinando para atacar os EUA e seus aliados, informou um relatório do Pentágono divulgado na quinta-feira, 16.

Washington e Pequim no setor comercial, consta em um relatório anual que ressaltou os esforços chineses para aumentar sua influência global, entre eles gastos com defesa que o Pentágono estima terem superado US$ 190 bilhões em 2017. A avaliação, que coincide com um acirramento nas tensões entree Pequim no setor comercial, consta em um relatório anual que ressaltou os esforços chineses para aumentar sua influência global, entre eles gastos com defesa que o Pentágono estima terem superado US$ 190 bilhões em 2017.

EUA e aliados, diz o texto. Ao longo dos últimos três anos o Exército Popular de Libertação da China (EPL) expandiu rapidamente suas áreas de operações de bombardeiros sobre as águas, ganhando experiência em regiões marítimas críticas e provavelmente treinando para ataques contra alvos dose aliados, diz o texto.

O relatório surge no momento em que China e EUA planejam reuniões comerciais, criando a esperança de que consigam resolver um conflito de tarifas crescente que ameaça culminar em uma guerra comercial propriamente dita.

Segundo o relatório, embora o EPL tenha continuado a expandir suas operações, não ficou claro que mensagem Pequim está tentando enviar ao realizar os voos além de uma demonstração de habilidades aperfeiçoadas.

O relatório do Pentágono afirma ainda que, apesar da projeção de retração no crescimento econômico, o orçamento de defesa oficial da China será de mais de US$ 240 bilhões em 2018. A embaixada chinesa em Washington ainda não comentou o caso.

EXERCÍCIOS





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Neste ano, a Força Aérea chinesa pousou bombardeiros em ilhas e recifes do Mar do Sul da China como parte de um exercício de treinamento na região disputada. Em janeiro, o Pentágono fez da contraposição a Pequim, além da Rússia, um dos pilares de sua estratégia de defesa.

Embora Washington e Pequim mantenham um relacionamento entre seus militares para conter as tensões, ele foi posto à prova nos últimos meses, especialmente em maio, quando o Pentágono cancelou um convite para a China participar de um exercício naval multinacional.