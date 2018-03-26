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Tragédia

Pelo menos 64 pessoas morrem em incêndio em shopping na Rússia

Muitas das vítimas são crianças, segundo as autoridades

Publicado em 26 de Março de 2018 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 11:28
Incêndio em shopping na Rússia deixa ao menos 64 mortos Crédito: ASSOCIATED PRESS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Pelo menos 64 pessoas morreram após um incêndio no domingo que destruiu um shopping na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria ocidental, informaram as autoridades. Entre as vítimas, corpos de nove crianças foram encontrados, mas esse número pode chegar a 40, segundo a "BBC". Ainda dez pessoas continuam desaparecidas.
As equipes de emergência e os bombeiros trabalhavam para retirar os escombros do terceiro andar do edifício, epicentro do incêndio, a 3.600 quilômetros da capital, Moscou. As autoridades anunciaram um balanço inicial de 37 mortos e 69 desaparecidos, incluindo 40 crianças.
O incêndio teve início no terceiro andar do centro comercial, que, além de cinemas e lojas, conta com uma sauna, restaurantes e um boliche. Testemunhas contaram que o teto dos salões que faziam parte do cinema teria desabado. Há também a informação de que o centro comercial abrigava um zoológico, com cerca de 200 animais como porquinhos-da-índia, cabras e gatos.
O fogo destruiu mais de mil metros quadrados do shopping, segundo a imprensa russa. Socorristas indicaram que cerca de 120 pessoas foram retiradas do local. Os bombeiros combateram as chamas por cerca de 17 horas.
Uma investigação por "violação das normas de segurança que levou à morte por imprudência" foi aberta, segundo o comitê de investigação. Segundo agências de notícias russas, quatro pessoas foram detidas, incluindo o diretor da companhia que gerencia o centro comercial e o dono do complexo Winter Cherry.
O fogo foi controlado à noite, segundo o ministério russo de Situações Emergenciais. O órgão acrescentou que 300 socorristas e bombeiros foram ao local.
Um perfil no Instagram que publica imagens da cidade mostra, em um dos seus posts, várias pessoas fazendo fila para doar sangue para os feridos.

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