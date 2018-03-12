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Instabilidade no pouso

Pelo menos 50 pessoas morrem após queda de avião no Nepal

Aeronave de uma companhia de Bangladesh levava 67 passageiros e quatro tripulantes

Publicado em 12 de Março de 2018 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 14:06
Um avião de passageiros caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, na manhã desta segunda-feira (12) Crédito: ESTADÃO CONTEÚDO
Um avião com 67 passageiros de uma companhia aérea de Bangladesh caiu após ficar instável no momento da aterrissagem no aeroporto de Katmandu, no Nepal, nesta segunda-feira. Havia quatro tripulantes no voo. Segundo o porta-voz do Exército, pelo menos 50 pessoas morreram. De acordo com a polícia, porém, foram 38 vítimas fatais, 23 feridos e 10 ainda não encontrados. Entre os feridos, 20 foram levados para hospitais da região, informou a "AFP".
Queda de avião no Nepal: dezenas de mortos Crédito: AP
A queda da aeronave da companhia US-Bangla, que saiu de Daca, em Bangladesh, ocorreu por volta das 14h20 (5h35 no horário de Brasília) no lado leste da pista do Aeroporto Internacional Tribhuvan, de acordo com o jornal "Kathmandu Post". A caixa preta foi recolhida pelas autoridades.
Queda de avião no Nepal: tragédia Crédito: AP
O aeroporto informou, inicialmente, que 17 pessoas foram retiradas do avião, que pegou fogo após a queda. Esse número foi posteriormente atualizado para 20, segundo a "AFP". Segundo o jornal "My República", as autoridades acreditam que cerca de 50 pessoas morreram em decorrência da queda da aeronave.

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