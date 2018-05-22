Pela primeira vez em 226 anos mulher comandará Bolsa de Valores de NY

Mercado financeiro Crédito: Pixabay

Engenheira industrial por formação, Stacey Cunningham, de 43 anos, será a primeira mulher em 226 anos a presidir a Bolsa de Valores de Nova York  cuja sigla em inglês é Nyse. Como 67º presidente, Stacey Cunningham deixa a diretoria de Operações da Bolsa e assume no lugar de Tom Farley. A promoção será efetiva na próxima sexta-feira (25).

Criada em 1792, a Bolsa de Valores de Nova York está no centro da cidade, no bairro de Manhattan, em Wall Street, o coração financeiro da cidade. Na bolsa, são feitas as grandes negociações de ações de empresas norte-americanas.

É a maior bolsa de valores dos Estados Unidos ao lado da Nasdaq e da American Exchange. A Nasdaq também está sob comando de uma mulher, a executiva Adena Friedman, de 49 anos, que assumiu o posto em 2017.