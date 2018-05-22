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Estados Unidos

Pela primeira vez em 226 anos mulher comandará Bolsa de Valores de NY

Na bolsa, são feitas as grandes negociações de ações de empresas norte-americanas

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 17:13
Mercado financeiro Crédito: Pixabay
Engenheira industrial por formação, Stacey Cunningham, de 43 anos, será a primeira mulher em 226 anos a presidir a Bolsa de Valores de Nova York  cuja sigla em inglês é Nyse. Como 67º presidente, Stacey Cunningham deixa a diretoria de Operações da Bolsa e assume no lugar de Tom Farley. A promoção será efetiva na próxima sexta-feira (25).
Criada em 1792, a Bolsa de Valores de Nova York está no centro da cidade, no bairro de Manhattan, em Wall Street, o coração financeiro da cidade. Na bolsa, são feitas as grandes negociações de ações de empresas norte-americanas.
É a maior bolsa de valores dos Estados Unidos ao lado da Nasdaq e da American Exchange. A Nasdaq também está sob comando de uma mulher, a executiva Adena Friedman, de 49 anos, que assumiu o posto em 2017.
Stacey Cunningham assume o comando da Bolsa de Valores meio século depois de Muriel Sibert ser a primeira mulher a ocupar um lugar de destaque na mesma instituição. Stacey Cunningham entrou na Bolsa como estagiária, em 1994.

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