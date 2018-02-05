Pastor evangélico lidera eleição na Costa Rica e vai ao segundo turno

O deputado Fabricio Alvarado, um pregador evangélico conservador, foi o mais votado no primeiro turno da eleição presidencial da Costa Rica, mas terá que disputar o segundo turno com o candidato governista Carlos Alvarado Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado Fabricio Alvarado, um pregador evangélico conservador, foi o mais votado no primeiro turno da eleição presidencial da Costa Rica, mas terá que disputar o segundo turno com o candidato governista Carlos Alvarado. Com 80,6% das urnas apuradas, Fabricio Alvarado, do partido conservador Restauração Nacional, obteve 24,8% dos votos, seguido do ex-ministro Carlos Alvarado, do governista Partido Ação Cidadã (PAC), com 21,6%. Os dois devem enfrentar nova disputa em 1º 1 de abril.

A taxa de abstenção ficou em 33,88%, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com a lei eleitoral do país, caso nenhum candidato consiga pelo menos 40% dos votos, o segundo turno é disputado entre os dois que receberam mais votos no primeiro turno. O tribunal informou que a votação transcorreu sem incidentes e com uma grande participação.

É a terceira vez que os costarriquenos elegem um presidente em segundo turno. Desta vez o voto se dividiu entre 13 candidatos após uma difícil campanha concentrada em casamento homossexual e corrupção. Os dois candidatos celebraram a passagem para o nova etapa eleitoral. O pastor repetiu sua mensagem concentrada em "família, princípios e valores".

 Hoje os costa-riquenhos saíram para votar e a mensagem é clara: a Costa Rica não quer mais do mesmo, não deseja mais as campanhas políticas de sempre. Por isto me uno ao movimento que foi criado de unidade, valores, de inovação e verdadeiro progresso  disse Fabricio.

Seu rival, ex-ministro do Trabalho do atual governo, de 38 anos, afirmou que a próxima gestão deve ser um "governo de unidade nacional que abra o diálogo, que respeite as diferenças, que saiba transformar este país". Carlos citou desafios nas áreas de economia, segurança e infraestrutura para o próximo governo, enquanto os simpatizantes gritavam "Carlos presidente".

Os costarriquenhos também elegaram 57 membros do Congresso. Segundo os resultados, o Partido Liberação Nacional (PLN) conseguiu obter a maioria de assentos, com 17 vagas, seguido do Restauração Nacional, com 14 cadeiras. Já o partido governista Ação Cidadã (PAC) ficou com dez assentos.

AUGE DO CONSERVADORISMO

Fabricio Alvarado, eleito em 2014 como único deputado do Restauração Nacional, se une a outros legisladores evangélicos em uma frente comum no Congresso, que se opõe à agenda progressista do presidente Luis Guillermo Solís em temas como diversidade sexual, aborto e fertilização artificial. Seu plano de governo inclui medidas de austeridade no gasto público, fim da corrupção e criação de empregos com investimento estrangeiro.

No entanto, ele não detalhou precisamente ações econômicas concretas. Ainda que seu programa eleitoral reconheça a necessidade urgente de uma reforma fiscal para fortalecer as contas públicas cada vez mais debilitadas, o candidato assegurou em várias entrevistas durante a campanha que não vai elevar impostos, um tema amplamente rejeitado pelo povo costarriquenho.

O auge dos conservadores no país também impulsionou Carlos Alvarado, aliado próximo de Solís, que foi recuperando espaço apesar do desencanto de suas bases diante de casos de corrupção que emergiram no Poder Executivo.

CASAMENTO GAY DIVIDIU DEBATE ELEITORAL

O deputado evangélico, que em dezembro estava com 3% nas pesquisas de intenção de voto, disparou no fim da campanha por sua postura contrária ao casamento gay após uma declaração realizada em 9 de janeiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) a favor da união homossexual. O analista político independente Jorge Vega explicou que o deputado conseguiu capitalizar este voto porque "não é um conservador de pose, é um homem da igreja evangélica":

 Sem dúvidas, a religião impulsionou Fabricio Alvarado e isto se acentuou com veemência a partir da resolução da corte (interamericana)  disse ele.

A insegurança também motiva a intenção de voto dos costarriquenhos diante de um drástico aumento no número de homicídios, que em 2017 alcançou 12,1 a cada 100 ml habitantes  o mais alto da História do país.

O empresário Antonio Álverez Desanti, do PLN, chegou a ocupar o segundo lugar do primeiro turno, mas perdeu espaço para Carlos Alvarado e terminou com 18,9% dos votos. Ele reconheceu sua derrota: