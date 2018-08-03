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Passageiros filmaram acidente com avião da Aeroméxico

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a tentativa de decolagem do voo AM 2431, que seguiria de Durango para a Cidade do México

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 02:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 02:44
Crédito: Reprodução | Twitter
Pelo menos dois passageiros que estavam a bordo do voo AM 2431 da Aeroméxico, que se acidentou na terça-feira (31) na cidade de Durango, no norte do México, filmaram o exato momento em que o avião tentou, sem sucesso, decolar sob forte chuva. Todas as 103 pessoas a bordo  99 passageiros e 4 tripulantes  sobreviveram.
De acordo com o relato do iraniano Ramin Parsa, chovia tão forte que o tempo parecia ameaçador pouco antes da decolagem.
O avião estava tremendo antes mesmo de decolar, então eu sabia que o tempo estava perigoso, disse Parsa, 32, morador de Los Angeles, nos EUA. Pensei que teríamos um atraso até que o tempo melhorasse, mas o piloto começou mover o avião.
Pensei que ele sabia o que ele estava fazendo. Acho que foi um erro do piloto, ele não deveria ter decolado (naquelas condições), acrescentou.
O iraniano disse que em pouco tempo depois do acidente sua janela já estava avermelhada em razão das chamas. Ele relatou que inicialmente teve dificuldades para encontrar uma saída porque a fumaça tomou a cabine da aeronave.
Imagine colocar cem pessoas em uma sala escura, totalmente escura, cheia de fumaça e com uma pequena porta que todo mundo está tentando passar (ao mesmo tempo), disse. Essa era a situação.
Outra passageira que também estava no voo AM 2431 e registrou o acidente escreveu em sua conta no Twitter que ainda não pode acreditar que () pode sair andando e apenas com pequenos machucados.
Estou mais do que grata a Deus por nos proteger, sem que nada tenha acontecido. Muito obrigado também a todos que entraram em contato comigo, escreveu Jasmin. Em outra mensagem no Twitter, ela afirmou que foi o momento mais assustador de sua vida e que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer.
Enquanto Parsa registrou o acidente pelo lado direito da aeronave, Jasmin gravou as imagens em uma janela do lado esquerdo do aparelho (veja abaixo).

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