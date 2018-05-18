Partidos antissistema da Itália assinam acordo para governo de coalizão

Dois partidos antissistema da Itália assinaram um acordo para formar um governo de coalizão, prometendo aumentar os gastos públicos e colocando o país em rota de colisão com a União Europeia, apesar de terem suavizado algumas de suas propostas mais radicais. O "contrato" entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas (M5S), os dois partidos que obtiveram mais assentos parlamentares nas eleições de 4 de março, ainda precisa ser aprovado pelos membros das legendas, em votações separadas a serem concluídas até domingo.
"Hoje fica finalmente definido em todos os seus componentes o "contrato para o governo de mudança". Estou muito contente. Esses 70 dias foram realmente intensos, aconteceram muitas coisas, mas, afinal, conseguimos o que havíamos anunciado na campanha eleitoral", escreveu no Facebook o chefe do M5S, Luigi di Maio.
Assinado após dois meses de impasse político na terceira maior economia da zona do euro devido ao resultado inconclusivo da eleição, o documento de 58 páginas, dividido em 30 pontos, pede cortes de bilhões de euros em impostos, maiores gastos em assistência social para os pobres e um recuo em reformas previdenciárias. O acordo ainda aposta em uma política de crescimento para reduzir a colossal dívida pública do país.
"A ação do governo aponta para a redução da dívida pública não mediante receitas baseadas em impostos e austeridade, políticas que não alcançaram seus objetivos, mas também através do aumento do PIB com base na reativação da demanda interna", explica o texto.
Um rascunho anterior do acordo pedia que a UE criasse espaço fiscal para a Itália ajustando a fórmula usada para calcular o ônus da dívida do país, que as regras do bloco dizem que deve ser reduzida.
O acordo final deixou de fora uma proposta que representaria o desafio mais direto às regras fiscais da União Europeia, e buscou assegurar aos investidores que o plano de governo não inclui quaisquer planos para abandonar o euro. No entanto, os partidos esperam "revisar, com os sócios europeus, o marco da governança econômica", incluindo a moeda única, para "voltar à situação de origem quando os Estados europeus estavam impulsionados por uma sincera intenção de paz, fraternidade, cooperação e solidariedade".
O vazamento do primeiro rascunho na segunda-feira, com elementos que incluíam um mecanismo para sair do euro, gerou alarme em toda Europa. Ontem, a eventual saída do euro foi desmentida reiteradamente por ambos os lados.
Não se pôs a moeda única em discussão disseram os envolvidos, acrescentando que esse ponto havia sido eliminado.
Os partidos demonstram que planejam pressionar por mudanças em políticas econômicas do bloco. Falam em voltar às condições pré-Maastricht, em referência ao tratado que, em 1992, lançou as bases para a criação da moeda única europeia. O tratado estabelece "regras de convergência" para todas as economias da zona do euro, determinando que seu deficit orçamentário não pode exceder 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e a sua dívida pública não pode superar 60% do PIB. Querem, também, que as despesas com investimentos públicos não sejam contabilizadas como déficit orçamentário.
A coalizão também prevê reduzir a idade de aposentadoria, que passaria a 67 anos em 2019. Agora, é possível deixar de trabalhar quando a idade e o tempo de contribuição previdenciária juntos somam 100.
Os partidos fazem duas promessas, sem precisar nenhum calendário: uma reforme fiscal "valente e revolucionária", com impostos particulares e corporativos reduzidos a uma faixa entre 15% e 20% para a Liga, e a instauração de uma "renda de cidadania" de 780 euros mensais para o M5S, o que se estima custar 17 bilhões de euros por ano.