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Áreas temáticas

Parques da Disney terão espaços de heróis da Marvel

Atrações como 'Homem-Aranha' e 'Os Vingadores' estarão nos complexos dos Estados Unidos, Paris e Hong Kong

Publicado em 22 de Março de 2018 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 15:07
Atrações estarão nos parques dos Estados Unidos, Paris e Hong Kong Crédito: Reprodução/Instagram
Se você gosta da Marvel e sempre sonhou em visitar algum dos parques da Disney, preste atenção: alguns heróis ganharão áreas temáticas em três complexos ao redor do mundo a partir de 2020.
No Disneyland Resort, que fica na Califórnia, Estados Unidos, Os Guardiões da Galáxia serão acompanhados pelo Homem-Aranha e Os Vingadores, segundo informou o site da Marvel. Para dar lugar à atração, o espaço dedicado ao Vida de Inseto será fechado no final do verão americano deste ano.
Já na Disney de Paris, na França, a nova área temática terá Homem de Ferro e Os Vingadores "em uma aventura hiper-cibernética". Segundo a Marvel, a produção contará com efeitos especiais de última geração e projeções.
Na China, o Hong Kong Disneyland vai juntar o Homem-Formiga e a Vespa ao universo do Homem de Ferro, que abriu em 2017 e ainda é a atração mais popular do parque.
No Twitter, alguns internautas já estão pensando em guardar dinheiro para vistar algum dos parques.
Outros estão empolgados com as novidades
 

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