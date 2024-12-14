Parlamento da Coreia do Sul aprova impeachment de presidente por lei marcial

Manifestantes celebram do lado de fora do Parlamento aprovação do impeachment do presidente Crédito: Getty Images

Dos 300 deputados, 204 votaram a favor do impeachment. Isso significa que Yoon será imediatamente suspenso do cargo, e o primeiro-ministro se tornará o presidente interino.

A aprovação no Parlamento, porém, não garante que Yoon Suk Yeol será permanentemente removido do cargo. Após a aprovação pelos deputados, a Corte Constitucional sul-coreana tem até seis meses para realizar um julgamento para confirmar ou rejeitar o pedido de impeachment.

Se a destituição for confirmada, uma eleição que elegerá o próximo presidente deve ser convocada até 60 dias após a decisão da Corte Constitucional.

No momento em que os resultados foram anunciados, aplausos irromperam entre os membros do Partido Democrata, da oposição. Já os colegas de partido de Yoon Suk Yeol deixaram o local silenciosamente.