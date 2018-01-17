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Estratégia

Parlamento da Catalunha elege líder separatista

A nomeação é a favor da independência da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 17:26

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 17:26

Bandeira da Catalunha Crédito: Reprodução | Pixabay
O Parlamento da Catalunha elegeu como líder Roger Torrent, do partido de esquerda ERC, a favor da separação da região autônoma do governo central.
Na abertura da sessão parlamentar na Catalunha, os partidos a favor da secessão usaram sua pequena margem de maioria para eleger Torrent. Ele agora deve liderar o comitê governamental que tem como tarefa decidir quais questões são debatidas e votadas no Parlamento.
Torrent deve decidir qual candidato tentará formar um governo na região até o final do mês. Os dois partidos pró-independência no Parlamento apoiam a candidatura como presidente regional de Carles Puigdmont, que é considerado fugitivo pelo governo central espanhol, após declarar a independência da Catalunha ano passado. Ele reside atualmente em Bruxelas.
Primeiro, Puigdemont precisa da aprovação do comitê liderado por Torrent para se tornar um candidato oficial e ser eleito como novo presidente regional. No entanto, o governo central da Espanha prometeu impedir esta possibilidade.

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