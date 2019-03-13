Parlamento britânico rejeita acordo do Brexit em nova votação

Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido Crédito: Reprodução Instagram

O Parlamento britânico rejeitou nesta terça-feira (12) pela segunda vez o acordo que define os termos do brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), aumentando a incerteza sobre a permanência da conservadora Theresa May no cargo de primeira-ministra.

Desta vez, o placar foi de 391 votos contrários ao texto a 242 a favor, ou seja, uma diferença de 149–menos elástica do que a de 230 registrada na primeira consulta, em 15 de janeiro, na derrota mais expressiva de um governo britânico no Legislativo.

May anunciou imediatamente após a divulgação do resultado que a Casa poderá votar na quarta-feira (13) sobre uma saída da UE com ou sem acordo.

Os ajustes cosméticos que a chefe de governo conseguiu obter de autoridades europeias a menos de 24 horas da votação, em visita a Estrasburgo (França), não foram suficientes para reverter a oposição maciça ao texto entre os parlamentares.

Uma ala numerosa critica o mecanismo previsto para evitar a volta de controles alfandegários na fronteira entre as Irlandas, caso, após o Dia D do brexit (29 de março), um novo acordo comercial entre UE e Reino Unido demore a ser desenhado.

O dispositivo, chamado em inglês de "backstop", prevê o estabelecimento de uma união aduaneira entre as partes, a partir de 2021, se e enquanto a relação 2.0 entre Londres e Bruxelas (sede da governança europeia) não estiver definida até lá.

Detratores da medida veem nela uma armadilha europeia para "prender" os britânicos indefinidamente.

Na segunda-feira (11), May obteve da UE um adendo com valor legal ao acordo fechado em novembro de 2018.