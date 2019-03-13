Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Parlamento britânico rejeita acordo do Brexit em nova votação
391 votos contra 242

Parlamento britânico rejeita acordo do Brexit em nova votação

Em paralelo, cresce a incerteza sobre a permanência de Theresa May no cargo de primeira-ministra

Publicado em 12 de Março de 2019 às 21:07

Publicado em 

12 mar 2019 às 21:07
Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido Crédito: Reprodução Instagram
O Parlamento britânico rejeitou nesta terça-feira (12) pela segunda vez o acordo que define os termos do brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), aumentando a incerteza sobre a permanência da conservadora Theresa May no cargo de primeira-ministra.
Desta vez, o placar foi de 391 votos contrários ao texto a 242 a favor, ou seja, uma diferença de 149–menos elástica do que a de 230 registrada na primeira consulta, em 15 de janeiro, na derrota mais expressiva de um governo britânico no Legislativo.
May anunciou imediatamente após a divulgação do resultado que a Casa poderá votar na quarta-feira (13) sobre uma saída da UE com ou sem acordo.
Os ajustes cosméticos que a chefe de governo conseguiu obter de autoridades europeias a menos de 24 horas da votação, em visita a Estrasburgo (França), não foram suficientes para reverter a oposição maciça ao texto entre os parlamentares.
Uma ala numerosa critica o mecanismo previsto para evitar a volta de controles alfandegários na fronteira entre as Irlandas, caso, após o Dia D do brexit (29 de março), um novo acordo comercial entre UE e Reino Unido demore a ser desenhado.
O dispositivo, chamado em inglês de "backstop", prevê o estabelecimento de uma união aduaneira entre as partes, a partir de 2021, se e enquanto a relação 2.0 entre Londres e Bruxelas (sede da governança europeia) não estiver definida até lá.
Detratores da medida veem nela uma armadilha europeia para "prender" os britânicos indefinidamente.
Na segunda-feira (11), May obteve da UE um adendo com valor legal ao acordo fechado em novembro de 2018.
Na prática, as partes "lustraram" uma carta de janeiro passado em que Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, e Donald Tusk, número 1 do Conselho Europeu, comprometiam-se a dedicar seus melhores esforços à busca de uma alternativa ao "backstop". Se ela não fosse encontrada, a vigência do mecanismo seria limitada.
> Parlamento impulsiona chances de Brexit sem acordo com a Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados