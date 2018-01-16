Papa pede perdão por abusos sexuais de sacerdotes no Chile

Papa Francisco Crédito: Divulgação

O papa Francisco pediu perdão, nesta terça-feira, aos chilenos pelos "danos irreparáveis" a vítimas de abusos sexuais por parte de sacerdotes no Chile. O pontífice manifestou a "dor" e a "vergonha" que sentia pelos crimes de religiosos contra crianças e adolescentes no país. No primeiro discurso ante autoridades políticas e civis na viagem à América Latina, ele lamentou tais manchas à imagem da Igreja Católica.

"Não posso deixar de manifestar a dor e a vergonha que sinto ante o dano irreparável causado aos pequenos por parte dos ministros da Igreja", salienou o papa no Palácio da Moeda, sob aplausos, antes de pedir empenho para que os casos "não voltem a se repetir".

Desde o anúncio da ida ao Chile, a viagem era considerada complexa pelo alto escalão do Vaticano em função da pressão de associações internacionais de vítimas de abuso contra os padres acusados.

Francisco iniciou, nesta segunda-feira, sua 22ª viagem ao exterior, com destino ao Chile, onde ficará até 18 de janeiro, e ao Peru, com estada de 18 a 21 de janeiro. O argentino também vai ao Peru, país em plena crise política, depois do polêmico indulto concedido pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ex-presidente Alberto Fujimori, condenado por crimes contra a humanidade.

Esta é a sexta viagem do papa à América Latina, depois do Brasil (2013), Equador, Bolívia e Paraguai (2015), Cuba (2015), México (2016) e Colômbia (2017).