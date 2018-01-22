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Autocrítica

Papa pede desculpas por comentário sobre abuso sexual

Francisco destacou que se arrepende de escolha de palavras e tom do comentário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 19:14

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 19:14

Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O Papa Francisco, em um ato raro de autocrítica, pediu desculpas, no domingo (21), a vítimas de abusos sexuais cometidos por clérigos. O Pontífice reconheceu que havia "ferido muitos" com seus comentários em defesa de um bispo chileno que está sob investigação.
Embora o Papa tenha dito se arrepender de sua escolha de palavras e tom de voz quando respondeu impacientemente a pergunta de um repórter na última quinta-feira, no Chile, ele também disse ter certeza de que o clérigo, Juan Barros, é inocente.
"Eu tenho que pedir desculpas", disse o Papa a repórteres a bordo do avião em retorno a Roma, após uma viagem ao Chile e Peru. Ele diz ter percebido que havia "ferido muitas pessoas que foram abusadas".
"Eu peço desculpas a eles se eu os feri sem perceber, mas foi uma ferida que eu infligi sem ter a intenção", declarou. "Isso me dói muito."
Na última reviravolta da saga que tem abalado o Chile, Francisco disse que Barros, que é acusado de proteger um notório pedófilo, permaneceria em seu cargo na diocese de Osorno. O pontífice argumenta que não há, até o momento, nenhuma evidência confiável contra ele.

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