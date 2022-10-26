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Citou Nossa Senhora Aparecida

Papa Francisco reza pelo Brasil e pede fim do ódio a 4 dias do 2° turno

Pontífice roga a Nossa Senhora Aparecida que cuide do povo brasileiro contra intolerância e violência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2022 às 11:49

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 11:49

O papa Francisco afirmou que reza para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência nesta quarta-feira (26), durante a Audiência-Geral que celebra toda semana na praça São Pedro, em Roma. A informação é da Vatican News, portal de notícias da Santa Sé.
Em mensagem de Ano Novo, papa Francisco condena violência contra mulher e pede paz
Papa Francisco reza para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência Crédito: Reprodução | Instagram @franciscus
A declaração é feita quatro dias antes do segundo turno das eleições, marcado para o fim de semana e duas semanas depois de militantes bolsonaristas causarem tumulto no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia nacional de sua celebração.
Então, uma multidão enfurecida cercou um jovem que vestia camiseta vermelha aos gritos de "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão" e "a nossa bandeira jamais será vermelha". Uma comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) visitava o local na mesma data.
A santa, aliás, foi citada diretamente pelo pontífice em sua fala desta quarta: "Rezo para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro", disse ele.
O líder da Igreja Católica ainda mencionou a beatificação de Benigna Cardoso da Silva, em Crato, no Ceará, no início da semana. A menina de 13 anos foi morta durante uma tentativa de estupro, em 1941. O papa a descreveu como "uma jovem mártir que, seguindo a palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade".

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